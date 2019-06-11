Резонансный арест оппозиционного журналиста в РФ: с Ивана Голунова сняли все обвинения

В отношении полицейских, которые задержали журналиста "Медузы", начали проверку.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что с журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова сняли обвинения.

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Об этом сообщает РИА «Новости». По его словам, было принято решение о прекращении уголовного дела в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Голунов будет отпущен из-под домашнего ареста. «Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, обвинение снято», - сказал Колокольцев.

Колокольцев также заявил, что в отношении полицейские, которые задержали Голунова, начата проверка, на время которой их отстранили от работы.

Как сообщал УНИАН, 6 июня Иван Голунов был задержан в центре Москвы. Позже полицейские заявили, что при себе и дома мужчина хранил наркотики.

На суде защита журналиста указывала на многочисленные нарушения в действиях полицейских и допускала, что во время задержания правоохранительные органы подкинули наркотики.

С момента задержания Голунова в Москве и других городах России проходили демонстрации в поддержку задержанного и свободы слова.