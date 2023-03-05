Трек о ликвидированном оккупанте зазвучал особенно актуально.

Кубанские кадеты на одном из "патриотических" мероприятий спели песню о "Грузе-200".

Фрагмент выступления опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". Песню о ликвидированном российском военном, то есть оккупанте, пели квартетом.

"Мам, я знаю, ты слышишь, и так скоро узнаешь, и прошепчешь сквозь слезы: "Ты домой прилетаешь". Сохранив свою верность овдовевшей невесте, долгий путь совершаю на борту "Грузом-200", - говорится в тексте песни.

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"Штирлиц" иронично добавил, что "подготовка верная".

Потери оккупантов: актуальное

Потери россиян в Украине по состоянию на сегодня составляют примерно 153 120 оккупантов. Кроме того, ликвидированы, в частности, 6 692 вражеские боевые бронированные машины.

Оккупанты сосредотачивают главные усилия на том, чтобы вести наступательные действия на таких направлениях - Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Лиманском и Купянском. На этих направлениях защитники украинского государства отразили более 130 атак россиян.

Некоторые подразделения отказываются выполнять приказы высшего командования из-за огромных потерь, в частности под Угледаром Донецкой области. В частности, приданный на усиление 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ добровольческий казачий отряд отказывается участвовать в наступлении и выполнять приказы некомпетентного командования.

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