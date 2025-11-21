В Германии назвали 'абсолютно непригодными' мирные предложения от США

Немецкий эксперт считает, что среди 28 пунктов "мирного плана" нет ни одного, который гарантировал бы Украине завершение войны и дальнейшую безопасность.

Немецкий эксперт и политик раскритиковал предложения по миру в Украине, которые передали США, пишет n-tv.de. В частности, из-за отсутствия гарантий безопасности для Украины и Европы.

Эксперт по вопросам внешней политики партии Христианско-демократического союза Норберт Реттген назвал мирный план США "абсолютно непригодным".

"В 28 пунктах отсутствуют какие-либо элементы для обеспечения длительной безопасности Европы и Украины. Он абсолютно непригоден для того, чтобы привести к окончанию войны, не говоря уже о длительном мире", - сказал Реттген в комментарии газете "Rheinische Post".

"Мирный план" - что надо знать

Напомним, что согласно опубликованному плану среди 28 пунктов только обещание "надежных гарантий безопасности" для Украины. В то же время план предусматривает, что Украина должна отдать России, кроме оккупированных территорий, еще часть страны, которую Россия не смогла оккупировать.

Однако во время разговора президента Владимира Зеленского с европейскими лидерами украинские союзники определили, что только текущая линия фронта должна быть отправной точкой для переговоров. Европейские лидеры также заверили Украину в непоколебимой поддержке ради справедливого мира.

По данным СМИ, США давят на Украину, заставляя согласиться на представленный план. А президент США Дональд Трамп требует подписать документ до 27 ноября. В случае неподписания США могут прекратить обмен разведданными и прекратить поставки оружия.

В Украине считают, что план содержит много неоднозначных пунктов, на обсуждение которых требуется время. Кроме потери украпленных территорий Донбасса это, в частности, уменьшение численности ВСУ.

