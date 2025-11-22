Причина смерти на данный момент неизвестна.

Умер известный украинский музыкант, певец и соучредитель группы DZIDZO Олег Турко, он же Лесик. Об этом сообщила телеведущая Мария Панчишин. Причину его смерти она не раскрыла.

"Наш Лесик Турко умер. Пока нет сил больше ничего написать", - отметила ведущая.

Музыкант ушел из жизни в возрасте 58 лет.

Напомним, в декабре 2024 года у Олега Турко прямо на сцене остановилось сердце.

"Реанимационные действия продолжались дольше, чем по протоколу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в одной из больниц Львова в кардиологическом отделении в реанимации", - сообщила тогда Мария Панчишин.

Тогда же сообщалось, что за несколько месяцев до этого музыканту сделали сложную операцию на сердце.

В январе стало известно, что Лесик после остановки сердца прошел реабилитацию и вернулся домой. А в феврале он впервые спел на сцене.

Спустя время его коллега, украинский певец и экс-участник группы DZIDZO Юлик рассказал, что Лесик пережил клиническую смерть, но не в связи с каким-либо заболеванием - в организме музыканта обнаружили токсичные вещества:

"Его отравили. И не просто отравили, а сделали это очень цинично, чтобы после смерти можно было еще и очернить. Врачи фактически не видели таких случаев, поэтому давали очень осторожные прогнозы на его восстановление".

