Музыкант ушел из жизни в возрасте 58 лет.

Известная украинская певица и автор песен Мария Бурмака отреагировала на трагическую новость о смерти музыканта, певца и соучредителя группы DZIDZO Олега Турко, более известного, как Лесик.

"Он писал классную музыку. Лесик Сам, как он себя называл. Он и печатал, но то, что писал серьезное, просто-таки трогало сердце. Служил, пел, был классным честным парнем. Очень будет не хватать тебя, друг. Вечная память, Лесик Турко", - написала она в Instagram.

Напомним, о том, что Лесик Турко умер, 22 ноября сообщила телеведущая Мария Панчишин: "Наш Лесик Турко умер. Пока нет сил больше ничего написать".

Ранее УНИАН писал, что в декабре 2024 года у Олега Турко прямо на сцене остановилось сердце. Его коллега из группы DZIDZO Юлик рассказал, что Лесик пережил клиническую смерть, и причиной было не заболевание, а отравление - в организме музыканта обнаружили токсичные вещества.

"Его отравили. И не просто отравили, а сделали это очень цинично, чтобы после смерти можно было еще и очернить. Врачи фактически не видели таких случаев, поэтому давали очень осторожные прогнозы на его восстановление", - отмечал певец.

