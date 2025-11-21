По словам тренера, важную роль играет самодисциплина.

Украинский тренер и телеведущая Марина Боржемская говорит, что хорошая физическая форма зависит не только от занятий спортом, но и от самодисциплины, стиля жизни и любви к своему делу.

В интервью РБК-Украина она рассказала, что полноценно тренируется со своими клиентами, однако во время занятий знает, где можно напрячься, а где - сделать вполсилы. Также Боржемская призналась, что раньше не умела выделять время на собственные тренировки, но в итоге научилась:

"Теперь я поняла, что после 40 лет очень сложно удерживать себя в хорошей форме, потому что наши мышцы теряют плотность, нужно над этим очень сильно работать. И таких тренировок, личных, у меня три в неделю, это вторник, четверг и суббота. И если у меня планируется какая-то поездка, я ее перенесу на другой день, все раздвину так, чтобы у меня стабильно трижды в неделю были мои тренировки и время именно для этого".

Кроме того, ведущая часто гуляет на свежем воздухе со своей дочкой. Она отметила, что это важно не только для здоровья, но и для ее связи с ребенком.

"Мы всегда ужинаем и сразу идем с ней на прогулку. Ходим, общаемся, рассказываем, что там у каждого происходит. С детьми если я активно провожу время - это еще одна дополнительная тренировка, которая дает мне энергию. И мне всегда важно оставаться в ресурсе", - добавила Боржемская.

