Сегодняшняя дата полна народных обычаев и международных праздников.

22 ноября - важная дата для украинцев. Хотя официально праздник сегодня в Украине отсутствует, у этого дня есть немало давних обычаев нашего народа. На планете принято поздравлять музыкантов, а среди верующих - молиться о детях.

Какой сегодня праздник в Украине

В государственном календаре праздничных дат 22 ноября никак не выделяется. Поэтому официально сегодня праздник отсутствует.

В четвертую ноябрьскую субботу проводится скорбное событие - День памяти жертв Голодомора. Мы оплакиваем миллионы украинцев, погибших из-за преступления советской власти. Каждый человек может поставить на подоконнике заженную свечу.

Какой сегодня праздник в мире

В эту дату проводится Всемирный день музыканта. Поздравить стоит всех знакомых и близких, которые играют на каком-либо музыкальном инструменте.

Также в некоторые люди верят, что 22 ноября якобы отмечается Международный день сына. Однако официальных данных о таком торжестве нет, а информация о нем публикуется в основном на российских сайтах.

Остальные всемирные праздники сегодня, достойные упоминания, это День гуманного общества, День веснушек, День корейского кимчи.

Какой сегодня праздник церковный

Чудотворца Прокопия Кесарийского и князя Ярополка Изяславича вспоминают по новому стилю. В староцерковном стиле 22 ноября - праздник богородичной иконы "Скоропослушница", которой приписывают чудесные свойства.

Какой сегодня праздник наступает в народе

Много столетий назад погода в эту дату не отличалась от зимней. Многие погодные приметы предупреждают людей о похолодании:

лужи замерзли - к заморозкам;

если на реках нет диких уток, то скоро температура снизится;

если кот ищет теплое место, то ждите морозов;

на калине видно много ягод - зима будет снежной.

Сегодняшний день считается удачным для благотворительности. Наши предки говорили, что если пожертвовать свои личные вещи или одежду нуждающимся, то в будущем такому человеку тоже помогут в трудную минуту.

Для верующих может быть важно то, какой сегодня церковный праздник. 22 ноября принято молиться праведному Прокопию и Богородице. У святого просят крепкого здоровья, а Божьей Матери - благополучия для ребенка.

Что нельзя делать сегодня

Церковь запрещает сквернословить, желать несчастий другим людям, жаловаться на собственную жизнь. Под запретом употребление мясных продуктов, поскольку продолжается Рождественский пост 2025. Также есть одна народная примета - в праздник сегодня не стоит одалживать сахар, соль и муку, иначе лишитесь домашнего благополучия.

