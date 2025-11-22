На смерть ребенка отреагировал и польский премьер Дональд Туск.

В результате российского удара по жилому дому в Тернополе погибла 7-летняя гражданка Польши Амелия Гжеско и ее мама. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевир, пишет Польское Радио.

Он подчеркнул, что девочка стала жертвой атаки, направленной на гражданское население.

"В атаке, которую Россия осуществила на Тернополь с 18 на 19 ноября, к сожалению, погибла польская гражданка, 7-летняя Амелька. Слово "погибла", возможно, слишком легкое, потому что это настоящее убийство - это было нападение на гражданских", - отметил Вевир.

Видео дня

На смерть ребенка отреагировал и польский премьер Дональд Туск.

"Амелии было семь лет. Семь. Польский ребенок. Она погибла в Тернополе во время жестокого ракетного нападения России. Она никогда не осуществит ни одной из своих мечтаний. Эта жестокая война должна закончиться, и Россия не может ее выиграть. Потому что это также война за будущее наших детей", - написал политик.

Удар РФ по домам в Тернополе

21 ноября количество погибших из-за террористического удара России по домам в Тернополе возросло до 31, среди них - 6 детей. Вчера спасателям удалось достать тела еще трех погибших - матери и ее двух маленьких детей, 1,5-летнего мальчика и 5-летней девочки.

Вас также могут заинтересовать новости: