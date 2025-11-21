Актер не нашел ее в машине с другими девушками.

Участница 14 сезона романтического шоу "Холостяк" Надин Головчук ушла с церемонии роз в конце пятого выпуска.

Об этом стало известно в шестой серии реалити, которая идет прямо сейчас. Напомним, во время церемонии разыгралась непогода, а девушки стояли в поле без обуви, поэтому Тарас Цымбалюк быстро попрощался с учительницей Яной и отпустил всех остальных. Только после этого он подошел к машине с участницами и раздал им розы.

В новом выпуске ведущий Григорий Решетник рассказал, что Надин среди них не было. Он спросил, где же она "потерялась" в тот день. Девушка ответила на это загадочно:

"Я себя плохо чувствовала и побежала, чтобы никто не увидел мои слезы. Я с ним об этом поговорю лично, обязательно".

После того, как девушки прибыли в комплекс отдыха в Карпатах, Надин получила от Тараса приглашение на индивидуальное свидание. Он написал, что не хочет ее потерять еще раз.

Как сообщал УНИАН, в пятом выпуске проект покинула на только учительница Яна, но и модель Диана из Николаева.

