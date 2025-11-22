Если исправить положение, количество поклонников увеличится вдвое.

Сайты для знакомств давно стали популярным способом налаживания личной жизни - многие люди пытаются найти свою "половинку" в интернете. Одним это удается, другим - нет, но для того, чтобы увеличить свои шансы на успех, важно знать, как сделать хорошую фотографию для сайта знакомств правильно, а чего делать нельзя.

Какая фотография должна быть первой в приложении для знакомств и что делать с остальными

Именно по фотографии люди в онлайне формируют свое первое впечатление друг о друге, более того, по снимкам можно понять, какого стиля жизни придерживается . человек, как одевается, чем увлекается. Эксперт по фотографии Серж Беджани из Shootday объяснил изданию Mirror, как сфотографироваться для Тиндера и других популярных сайтов знакомств, чтобы привлечь больше внимания. По его словам, главное - выбирать фотографии, которые выглядят аутентичными, но при этом изысканными. Он советует думать о своем профиле, как о бренде:

"Ваши фотографии - это упаковка, поэтому убедитесь, что они передают именно то, что вы хотите".

Эксперт отмечает, что немногие люди понимают важность фотографии. У каждого есть всего две секунды, чтобы произвести впечатление - второго шанса не будет. Именно поэтому в профиле должны быть снимки частной жизни - прогулок с собакой, походов в горы, отдыха и так далее. Беджани уверен, что люди в сети, которые рассматривают вас как претендента на роль партнера, должны понять, как это - жить и встречаться с вами.

Видео дня

Также фотограф назвал примеры снимков, которых в профиле вообще быть не должно:

с плохим освещением;

с большим количеством фильтров и редактирования;

в неестественной позе или с намеренным старательным позированием;

коллективные обрезанные фотографии.

Беджани говорит, что первые три фотокарточки должны сразу объяснять, что за личность зарегистрировалась на сайте. На "главную" лучше поставить яркий и привлекательный снимок, далее - фото, которое раскрывает ваш характер, третья - хобби или другой увлекательный момент из жизни.

Какие фото привлекают мужчин - как сделать идеальные снимки

Эксперт по фотографии назвал девять хитростей, которые помогут вам получить еще больше внимания на сайтах знакомств. Он рассказал, как сфотографироваться для Тиндера, чтобы увеличить популярность профиля.

Фото в движении

Беджани считает, что статичные снимки всегда кажутся постановочными, поэтому лучше использовать фотографии, сделанные в моменте. Вы можете идти по улице, наливать кофе, с кем-то разговаривать, не важно - фото будет "живым".

Питомцы

Если у вас есть собака, кошка или другое домашнее животное, об этом тоже стоит уведомить потенциальных партнеров. Фотограф уверен, что снимки с собаками собирают больше лайков, особенно среди пользователей поколения миллениалов и Z. По словам Беджани, наличие животного говорит о том, что у вас активный образ жизни, вы теплый и эмоционально открытый человек, к тому же, это повод для беседы.

Актуальные фото

Эксперт отметил, что если ваш профиль сохраняет актуальность на сайте знакомств в течение года, то и фотографии нужно менять в зависимости от сезона. Ставить фото в шубе, когда на улице июль - это нелепо. Люди должны видеть, что вы заинтересованы в их внимании, и понимать, как вы выглядите прямо сейчас.

Селфи

По мнению Беджани, зеркальные селфи нельзя использовать на Тиндере и других сайтах знакомств. Часто на таких фото плохое освещение, неудачный фон и некорректное изображение лица. Лучше выбирать режим "Портрет", если хочется запечатлеть внешность.

Фото из спортзала

Популярный тип фотографий, которых, считает эксперт, в профиле быть не должно. Выглядят они всегда наигранно, и если вам хочется показать свою фигуру или физическую форму - лучше выставить снимок, сделанный на природе.

Групповые фотографии

Нельзя перенасыщать профиль коллективными снимками, иначе пользователи будут гадать, где же вы. Если очень хочется показать людям свою общительность и широкий круг знакомств - выбирайте изображение, где вы стоите по центру и в фокусе.

Демонстрация увлечений

Как уже было сказано выше, хобби многое говорит о человеке. Беджани напоминает, что профили, в которых есть фотографии увлечений, собирают больше "лайков". Если вы играете на гитаре, вышиваете крестиком, занимаетесь музыкой - об этом стоит сообщить в сети.

Профессиональный стиль

Постарайтесь сделать максимально качественные фотографии - выберите удачное дневное освещение, хороший ракурс, естественную позу. Не нужно делать снимок, как на паспорт - это отталкивает. Для того, чтобы привлечь внимание на сайте знакомств, вы должны излучать уверенность и открытость.

Кроме того, Беджани посоветовал избегать максимализма - он рекомендует отказаться от смокингов и спортивных костюмов. На фото вы должны быть одеты уместно обстановке, в которой находитесь, это вызывает доверие и располагает собеседника к диалогу.

Вас также могут заинтересовать новости: