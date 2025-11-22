Популярный макияж можно сделать дома самостоятельно.

Смоки айс - макияж, который, чаще всего, девушки выбирают для создания вечернего образа. Он идеально сочетается с элегантными строгими или коктейльными платьями, но почему-то вызывает трудности в реализации. Показываем, как сделать макияж смоки айс с первого раза идеально.

Образцовый смоки макияж - в чем его секрет

Украинский визажист Taya Gordiy записала видео, где подробно объяснила, как сделать нежный смоки айс, не обращаясь за этим к посторонней помощи. По ее словам, идеальный макияж невозможен без соблюдения определенных тонкостей.

Так, по ее словам, смоки "любит" подложку - это могут быть тени в стиках, кремовые, тинт для век или карандаш для глаз. Если у вас нет ничего из вышеперечисленного, можно пробовать делать это только тенями, но подложка, говорит эксперт, дает стойкость, лучшее "прилипание" теней к векам, а сам макияж будет выглядеть чище, естественнее и ярче. Кроме того, смоки айс не обязательно должен быть выполнен в коричневом оттенке - можно брать любые цвета, главное, чтобы их было три вида в одной гамме - темный, средний и светлый.

Закончив с предисловием, визажист начала делать смоки айс пошагово прямо на себе. Для этого она взяла темно-коричневый тинт для глаз нанесла его на подвижное веко, затем растушевала мягкой кистью чуть выше складки, попадая на неподвижное веко. Одновременно необходимо слегка "вытягивать" косметику вбок, можно делать это пальцем или кистью - как вам удобнее.

Даже если вы делаете макияж смоки айс легкий, слизистая века все равно должна быть прокрашена. Taya Gordiy выбрала для этой цели темно-коричневый карандаш и проработала область по кругу, не забывая о межресничке сверху и снизу. После этого она снова взяла в руки тинт, которым красила подвижное веко, и добавила немного цвета под нижние ресницы, впоследствие растушевав кистью или пальцами.

ВАЖНО: для того, чтобы не уменьшить глаза (или увеличить их), важно наносить тени и на внешний угол, растушевывая их кистью вбок, как бы "вытягивая" глаз.

Далее, говорит эксперт, важно закрепить "мокрые" текстуры сухими. Это значит, что если вы пользовались карандашом и тинтом или же кремовыми косметическими средствами, то теперь нужно вооружиться тенями. Она взяла палетку и набрала на плоскую кисть темно-коричневый пигмент. Легкими отрывистыми движениями нанесла оттенок на подвижное веко. Taya Gordiy акцентировала внимание на том, что "гладить" веко не нужно - важно именно "прихлопывать".

Выполнив этот шаг, визажист провела чистой кистью "бочонком" несколько раз по границе теней между подвижным и неподвижным веком, растушевывая линию. После этого той же кистью она набрала холодный коричневый оттенок из палетки (светлее, чем тот, которым красила раньше) и нанесла его чуть выше границы, немного попадая и на темные участки подвижного века, сглаживая все линии. Затем эксперт воспользовалась перламутровым хайлайтером, который нанесла на участок под бровями.

Все те же самые шаги, которые вы выполнили на верхнем веке, нужно повторить на нижнем - темные коричневые тени нанести под нижние ресницы, не забывая про уголок глаза. Более светлыми коричневыми тенями растушевываем границу между темными и кожей. На внутренний угол глаза, по словам визажиста, можно добавить любые тени - темные или светлые, по вашему желанию. Сама она использовала хайлайтер.

