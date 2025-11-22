Мощные шумы войны нарушают покой птиц, и они динамично перемещаются по заповедной территории.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы", что в Одесской области, в сетки для научного лова попалась редкая птица - шилоклювка. После кольцевания птицу отпустили. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

Ученый обнародовал видео, на кадрах которого - интересная птица с длинным загнутым вверх клювом. На кадрах можно увидеть, как необычная птица попала в сеть исследователей. Те ее окольцевали, а затем отпустили в дикую природу.

Как отметил ученый, несмотря на мощные шумы войны, ночью над природным парком "Тузловские лиманы" продолжается отлов и кольцевание птиц.

"Среди восстановленных - шилоклювка (Recurvirostra avoseta). Эти птицы сейчас в большом количестве - 4 тысячи - еще держатся на Тузловских лиманах. Мощные шумы войны нарушают их покой и в течение суток, особенно ночью, они динамично перемещаются по территории нацпарка", - рассказал Русев.

Шилоклювка: что о ней известно

Шилоклювка (Recurvirostra avosetta) - прибрежная птица отряда сивкообразных. Один из 4-х видов рода, единственный монотипичный вид в фауне Украины, где он - гнездовой, перелетный, иногда зимующий вид. Длина тела - 42-47 см, вес - до 350 г. В глаза прежде всего бросается особенность - длинный тонкий клюв, в вершинной половине сильно изогнутый вверх.

В Европе гнездится половина мировой популяции (38-57 тыс. пар), в Украине - 5-7 тыс. пар, главным образом в дельте Дуная. С 1990-х годов численность уменьшилась из-за потери гнездовых биотопов.

Занесен в Красную книгу Украины (статус - редкий), в Боннскую и Бернскую конвенции, соглашение AEWA.

Другие редкие птицы

Напомним, в Одесской области в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" зафиксировали краснокнижную птицу - кулона большого. Это кулик, который постоянно живет в нацпарке за исключением суровых зим, которые бывают очень редко. Необычная птица - вид редкий, он занесен в Красную книгу Украины. Мы показывали кадры, как она чистит перья с помощью своего клюва, длина которого - до 12 см.

