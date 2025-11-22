В списке есть Змея и Дракон.

Составлен гороскоп на 22 ноября 2025 года по восточному календарю. У шести представителей китайского Зодиака, которые в последнее время жили на пределе сил, наконец появляется шанс вдохнуть свободнее. Они войдут в мягкую, стабилизирующую энергетику субботнего Дня успеха Деревянной Козы. Эта энергия словно снимет груз последних недель, пишет YourTango.

Месяц Огненной Свиньи держал внимание на чувствах и напряжении, а год Деревянной Змеи вытягивал наружу старые эмоциональные программы. Всё это создавалo ощущение перегруженности. Суббота же станет тем самым моментом, когда давление начнет спадать.

День успеха не требует усилий: он просто возвращает естественный поток, убирает ощущение борьбы и позволяет жизни снова двигаться легче. Для шести знаков Зодиака, которые несут в себе больше, чем признаются, это будет день эмоционального восстановления и первых признаков настоящего изобилия.

Коза

22 ноября особенно благоприятно для вас, Коза. Последние недели могли оставить вас истощенными - эмоционально, умственно или материально. Но суббота принесет облегчение. Ситуация, которая вызывала беспокойство, начнет разворачиваться в лучшую сторону, и тело буквально почувствует, как напряжение уходит.

Вы можете получить поддержку, нужный совет или просто внутренний знак, что всё наконец-то становится понятнее. Возвращается ваша природная мягкость, интуитивность и чувство устойчивости. Изобилие проявится через заботу, внимание и уверенность в том, что ваши старания действительно не были напрасны.

Свинья

Вы отдавали слишком много энергии, почти не замечая, как это истощает. Гороскоп на сегодня обещает, что ситуация изменится. Кто-то проявит участие, поддержку или искреннюю благодарность, и это станет для вас важным эмоциональным поворотом.

Финансово тоже могут прийти хорошие новости, уменьшающие тревогу. Энергия Дня успеха подчеркивает: изобилие приходит к вам не через усилия, а через людей, которые искренне хотят вашего благополучия.

Змея

Ваш внутренний мир в последнее время был слишком шумным: множество мыслей, обязательств и сомнений. День Деревянной Козы смягчит этот хаос. Появится понимание, которое придет легко и естественно, словно вы внезапно увидели нужный путь.

Возможно, появится человек или событие, дающее вам ровно ту поддержку, о которой вы думали. Изобилие проявится через стабильность: эмоции уравновешиваются, планы становятся яснее, а будущее перестает казаться тяжелым.

Дракон

Вы продолжали двигаться вперед, даже чувствуя усталость. 22 ноября станет моментом, когда жизнь наконец-то начнет работать вместе с вами, а не создавать препятствия. Появится возможность, новость или перемена, которая вернет вам сильную, устойчивую мотивацию.

Люди будут реагировать на вас по-другому - с большим уважением и вниманием. Изобилие проявится через восстановленный импульс, ощущение прогресса и понимание, что вы снова входите в правильный ритм.

Кролик

Последнее время вы носили в себе напряжение, которое даже не принадлежало вам. Суббота дает шанс отпустить всё лишнее и вернуться к тому, что приносит вам спокойствие и радость. Возможно, кто-то скажет вам важные слова или поддержит так, что вы почувствуете, как давление уходит.

Эмоциональная или финансовая ситуация стабилизируется. План снова кажется реальным и выполнимым. Изобилие проявляется как возвращение внутреннего спокойствия и маленькая, но значимая победа.

Лошадь

Вы были под влиянием чужих переменчивых эмоций, что выбивало вас из равновесия. В субботу придут теплые, искренние взаимодействия, которые восстановят вашу уверенность в важных связях. Кто-то проявит постоянство и искренность, которых вам так не хватало.

Также может появиться новый прилив энергии и желание сделать шаг в сторону будущих целей. Изобилие проявится через возрождение веры в себя и ощущение гармонии, когда вы больше не вынуждены подстраиваться под чужие потребности.

