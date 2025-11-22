Надо убрать 2 спички, чтобы равенство стало правильным: тест для проверки IQ

Чтобы решить головоломку, понадобятся внимательность к деталям и немного смекалки.

Предлагаем вам головоломку, суть которой заключается в том, чтобы исправить неправильное математическое выражение на правильное. Для этого нужно забрать две спички. Какие именно - вы должны догадаться.

На картинке - пример, составленный из 22 спичек: 3+8=0. Как видим, он неправильный. Чтобы его исправить, две спички надо не переместить в другое место, как это было в других головоломках, а именно забрать. То есть правильный пример будет состоять из 20 спичек.

На первый взгляд, это очень просто, но на самом деле, чтобы решить задачку, понадобятся острые математические навыки, сообразительность, внимательность к деталям. Кроме того, найдя решение, вы убедитесь, насколько хорошо можете мыслить нестандартно.

Итак, сосредоточьтесь, присмотритесь внимательнее и подумайте, какой правильный ход здесь стоит сделать. Если ваши поиски быстро не увенчаются успехом - не расстраивайтесь, а проверяйте свои силы снова и снова. Мы верим, что вы справитесь.

Если же вы окончательно убедились, что головоломка вам не под силу, - посмотрите решение ниже.

Как видим, чтобы математическое выражение стало корректным, нужно забрать нижнюю и верхнюю спички с нуля, и тогда получим правильное равенство: 3+8=11.

Другие головоломки от УНИАН

Ранее мы предлагали среди хаотично расставленных букв найти слово "картина" за 12 секунд. Такие задания помогают тренировать внимательность к мелочам, развивать навыки концентрации, наблюдательность, умение управлять собственным временем и тому подобное.

В другой головоломке надо найти 3 отличия за 11 секунд. Такие задачки также помогают улучшить концентрацию, память и зрительное восприятие. А еще - просто развлекают. Они интересны для любого возраста и прекрасно подходят для семейных развлечений.

