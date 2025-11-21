В перечне есть чрезмерные траты на подарки и споры о месте проведения праздников.

Предпраздничный период нередко становится источником стресса - будь то на работе в последние недели года или дома, когда вы стараетесь создать идеальное настроение для семьи. Этот стресс, который мы сами создаем или принимаем от внешней среды, часто провоцирует конфликты в отношениях - от разногласий по поводу подарков до споров о планах на праздники, пишет YourTango.

По мнению экспертов, у людей, чьи отношения часто рушатся во время праздников, есть шесть общих привычек:

Синдром "самого лучшего праздника". Эксперты отметили, что многие стремятся устроить праздник по принципу "как в кино", когда они должны быть самыми веселыми и организованными, чтобы у детей остались такие же яркие воспоминания, как у них. Это желание понятно, но оно может перегрузить ваши отношения: больше стресса, напряженные выходные и риск эмоционального выгорания. Специалисты советовали заранее обсудить с партнером ожидания и понять, какие традиции действительно важны для вас, чтобы праздник не стал источником напряжения.

Видео дня

Праздничная усталость. Сертифицированный консультант по отношениям Джонатан Беннетт отметил, что часто праздничное настроение сменяется стрессом: концерты, елки, покупки, забота о большой семье и ожидания могут утомлять. Он советовал заботиться о себе - заниматься спортом, правильно питаться, находить время на паузы - и управлять своими ожиданиями. Важно оставаться открытым к партнеру и сохранять спокойствие, даже когда ситуация становится напряженной.

Чрезмерные траты на подарки. Многие люди в праздничный период склонны тратить больше, чем планировали, чтобы угодить себе или другим. Беннетт отметил, что разумно заранее определить бюджет вместе с партнером и строго его соблюдать. Он советовал фиксировать лимит для каждой покупки, составлять список и не отклоняться от него, избегать кредитных карт и учитывать распродажи. Кроме того, он обратил внимание на возможное напряжение, если один из партнеров берет на себя большую часть покупок. Эксперт подчеркнул, что важно заранее распределять обязанности и согласовывать время на шопинг.

Споры о месте проведения праздников. Беннетт также отметил, что конфликты возникают, когда появляется ощущение, будто вас тянет в разные стороны: одни праздники у родителей, другие - у родственников. Он советовал обсудить этот вопрос с партнером и придерживаться совместного решения. Даже если кто-то будет обижен, разум семьи должен быть приоритетом, подчеркнул эксперт.

Пренебрежение простыми радостями и совместным временем. Лицензированный психолог и консультант по браку доктор Уайатт Фишер напомнил, что многие забывают поддерживать отношения, погружаясь в предновогоднюю суету. Он советовал планировать ежедневное общение с партнером и встречаться хотя бы раз-два в неделю. Фишер отметил, что важно установить границы и понимать, что качество совместного времени важнее, чем гонка за идеальными деталями праздника.

Попытки скрыть разногласия. Коуч по отношениям Лесли Доарес отметила, что праздничный период может выявлять напряженные семейные отношения: ссориться с родственниками, сталкиваться с недопониманием партнера. Она подчеркнула, что не стоит пытаться навязать иллюзию идеального единения, если в семье есть конфликты. Попытки принудительного "счастья" могут только усугубить ситуацию, поэтому лучше честно определить, где и с кем вы проведете праздник, и не искать оправданий отсутствию кого-либо.

Напомним, ранее эксперты объяснили, почему молчание женщины во время ссоры "говорит" больше криков.

Вас также могут заинтересовать новости: