Согласно официальным заявлениям, изменения направлены на усиление доверия.

Европейский вещательный союз (EBU) объявил о масштабных изменениях в правилах голосования на "Евровидении". Они вступят в силу уже с 2026 года.

Как говорится в официальном заявлении EBU, целью нововведений является усиление доверия, повышение прозрачности и возвращение акцента на музыку, а не на внешнее влияние или информационные кампании. Изменения стали результатом масштабного анализа после конкурса 2025 года.

EBU консультировалась с национальными вещателями и независимыми экспертами, чтобы определить, как укрепить честность и беспристрастность голосования. Основные изменения:

Ограничения на промо-кампании. Отныне ужесточаются правила рекламной поддержки участников. EBU будет останавливать попытки непропорционального влияния на голосование, в частности, когда такие кампании поддерживаются государственными структурами. Любые попытки давления или искусственного продвижения могут привести к санкциям. Вдвое меньше голосов от одного зрителя. Максимальное количество голосов с одного номера или способа оплаты сокращается с 20 до 10. Участникам предлагают более равномерно распределять симпатии между конкурсантами. Возвращение профессионального жюри в полуфиналы. В 2026-м жюри снова будет участвовать в определении финалистов - голоса публики и жюри будут взвешены примерно 50/50. Количество членов жюри вырастет с 5 до 7, а их профессиональный состав расширится: теперь это могут быть музыкальные критики, преподаватели, хореографы, режиссеры-постановщики и представители индустрии. Каждое жюри обязательно будет содержать двух молодых членов в возрасте 18-25 лет. Все члены будут подписывать декларацию о беспристрастности и неразглашении своих предпочтений до завершения конкурса. Более мощные технические системы защиты. EBU усилит автоматические механизмы отслеживания подозрительных моделей голосования и будет сотрудничать с техническими партнерами, чтобы предотвратить мошенничество и слаженные атаки на результаты.

Отмечается, что все нововведения одобрены руководящей группой конкурса. После "Евровидения-2026" их повторно проанализируют для возможных дальнейших корректировок.

Напомним, ранее ряд стран угрожал выйти из песенного конкурса, если к участию в "Евровидении" в следующем году допустят Израиль.

