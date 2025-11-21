Партнершей актера станет Лейтон Мистер.

Американские актеры Лейтон Мистер ("Сплетница", "Незабываемые выходные") и Джаред Падалеки ("Сверхъестественное", "Уокер") появятся вместе в романтическом фильме, основанном на романе Кэтрин Сентер "Телохранительница".

Как пишет Tudum, лента расскажет о суровой телохранительнице, которой поручают охранять популярного актера во время Рождества. И хотя миссия кажется прямой и безэмоциональной, впереди - искры, раскрытые секреты и праздничный хаос.

Режиссером фильма стала Элизабет Аллен Розенбаум ("Пурпуные сердца", "Аквамарин"), а сценарий написали Эрин Кардильо и Ричард Кит ("Вирджин-Ривер"). В актерский состав также войдут Энди Мак-Дауэлл ("День сурка"), певец Уокер Хейс и Ноа Лалонд ("Моя жизнь с Уолтерами"). Продюсерами выступают Little Engine Productions, а также Джаред и Дженевьев Падалеки.

Аллен призналась, что на решение взяться за проект повлиял взрывной успех романа в BookTok-сообществе. Хоть дата премьеры пока не объявлена, создатели уже привлекли фанатов к работе - читатели романа могут помочь выбрать новое название фильма. Приобщиться можно через Instagram-аккаунты Лейтон Мистер, Джареда Падалеки и Кэтрин Сентер.

