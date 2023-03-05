Такая тенденция прослеживается и в других подразделениях оккупационной армии.

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери в живой силе. Некоторые подразделения отказываются подчиняться приказам высшего командования, в том числе под Угледаром Донецкой области.

Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, медицинские учреждения на оккупированных территориях переполнены тяжелоранеными, эвакуация в РФ почти не осуществляется. Статистику потерь ведут только военные медики.

"Вместе с тем информация о реальных потерях россиян быстро распространяется среди военнослужащих и деморализует личный состав противника. В частности, приданный на усиление 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота рф добровольческий казачий отряд отказывается участвовать в наступлении и выполнять приказы некомпетентного командования. Такая тенденция наблюдается и в других подразделениях противника", - отметила Маляр.

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По данным Минобороны, в связи с бунтом подразделений командование оккупационных войск активизировало проведение мероприятий принудительного и карательного характера, пытаясь улучшить состояние воинской дисциплины и предотвратить случаи массового оставления районов ведения боевых действий.

"Мясные штурмы" Угледара: как ВСУ уничтожили элитных морпехов РФ

"Мясными штурмами" Угледара руководит генерал Рустам Мурадов. Российское командование бросает личный состав под Угледаром на "мясные штурмы". Февральский трехнедельный штурм города стал крупнейшим танковым боем за время войны и обернулся для России болезненным провалом.

Украинские воины прибегли к фирменной тактике засад, в результате которых удалось уничтожить много техники и личного состава оккупантов. Как пишет The New York Times, украинские военные перед российскими штурмами "изучали дороги, потом прятались и ждали", чтобы разбивать колонны.

Огромные потери армии РФ под Угледаром подтвердила и британская разведка, опубликовав спутниковый снимок, где видно количество уничтоженной российской военной техники. Она принадлежала 155-й бригаде морской пехоты, она считается элитой российской армии. Оккупанты теряли от 150 до 300 человек в сутки во время штурма. В ВСУ подтвердили это.

Огромные потери под Угледаром наделали шума в РФ. Пропагандисты пишут, что родственники "двухсотых" уже готовы к самосуду над генералом-мясником Мурадовым.

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