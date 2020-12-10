Cотрудники ФСБ показали обрез, который он якобы намеревался использовать для совершения преступления.

Федеральная служба безопасности России показала фотографии 18-летнего жителя Тулы, который был задержан по подозрению в якобы подготовке теракта в школе.

Оперативные снимки опубликовали пропагандисты RT в своем Telegram-канале.

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На кадрах видно, как сотрудники ФСБ задерживают молодого человека. Также показан обрез, который он якобы намеревался использовать для совершения преступления.

По их данным, молодой человек вдохновлялся материалами об «аналогичных преступлениях». Они якобы были найдены на его средствах коммуникации. У него также был изъят обрез.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 («Незаконное приобретение и хранение оружия») УК РФ.

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Автор: УНИАН