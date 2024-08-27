Еремин дослужился до полковника ФСБ и начальника отдела по борьбе с терроризмом.

В Москве умер полковник ФСБ РФ, один из основателей крупнейшей околофутбольной группировки ЦСКА Red-Blue-Warriors Максим Еремин. 50-летний россиянин подавился куском мяса за ужином.

Об этом пишет российский телеграм-канал Baza. По данным источников, Еремин почувствовал себя плохо во время ужина 25 августа, ему стало сложно дышать.

"Причиной стал кусочек мяса, застрявший у него в дыхательных путях. Еремина срочно доставили в больницу имени Ворохобова, но спасти не смогли. Причиной смерти стала механическая асфиксия", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что Еремин был известным участником околофутбольного движения в России 90-х. Кроме того, он служил в Федеральной службе безопасности РФ.

"В начале нулевых он поехал на Кавказ, имел отношение к ликвидации ряда известных полевых командиров. Еремин дослужился до полковника ФСБ и начальника отдела по борьбе с терроризмом, ездил в командировки в Сирию", – добавляется в сообщении.

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