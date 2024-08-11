По его словам, сейчас оккупанты с такими предложениями уже не звонят.

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину ему звонили из ФСБ. Тогда он работал заместителем председателя облгосадминистрации, но оккупанты звонили всем, кто занимал руководящие должности в громадах Донетчины.

"Предлагали перейти на их сторону, говорили, что с Россией у нас будет лучше, чем сейчас. Я потом всех заблокировал на телефоне. Послал в направлении русского корабля и заблокировал", – добавил он в интервью изданию "Главком".

Филашкин отметил, что сейчас уже ни к нему, ни к его коллегам никто с такими предложениями не обращается.

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"Почти все руководители, которые руководят населенными пунктами на линии фронта, – это правоохранители, в том числе представители Службы безопасности. Я всю жизнь проработал в правоохранительном блоке, поэтому точно знаю, что сейчас таких звонков от оккупантов, сигналов каких-то от них нет. Они знают нашу позицию и поэтому перестали звонить", – констатировал глава Донецкой ОВА.

Агенты ФСБ в Украине

Украинские спецслужбы в течение двух лет войны задержали немало представителей российской агентуры. Среди них были как чиновники, так и гражданские люди, работавшие на противника. Так, в начале июля СБУ задержала 23-летнего одессита и его 18-летнюю невесту. Они передавали России локации пограничных отрядов морской охраны Одесской области, которые обороняют акваторию портового города.

В июне же за сотрудничество с ФСБ был задержан руководитель одного из отделов Хмельницкого горсовета. Тот собирал информацию для врага о пунктах дислокации и местах проживания украинских военнослужащих на территории региона. Больше всего врага интересовали разведданные о подразделениях СБУ и Сил специальных операций ВСУ.

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