Спикер Путина утверждает, что России в связи с курской операции примет не какое-то отдельное решение.

Продолжается война в Украине, и спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков "проснулся" - только сейчас выдал угрозы в сторону Киева из-за наступления украинских войск в Курской области РФ.

Ответные действия российской стороны на операцию украинцев будут, сказал прес-секретарь главаря России в понедельник, 26 августа, пишет "Интерфакс". "Речь не идет об отдельном решении. Разумеется, подобные враждебные действия не могут остаться без соответствующего ответа", - заявил он. Песков подчеркнул, что "ответ обязательно будет".

Ранее посол страны-агрессора в США Анатолий Антонов утверждал, что Владимир Путин принял решение насчет ответа на атаку украинцев на Курщине.

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Вооруженные силы Украины с начала сентября освободили в Курской области более 90 населенных пунктов. На освобожденной территории создана военная комендатура.

Эксперты отмечали, что украинцы не создают на Курщине оборонительные сооружения. Издание The New York Times писало, что чиновник из Минобороны США, который говорил на условиях анонимности, спрогнозировал возможное продвижение ВСУ вглубь России. По его мнению, именно так украинцы потом могут начать создавать сооружения, необходимые для обороны.

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