Инцидент произошел в Омске.

В санатории "Коммунальник" в Омске в честь окончания зимы устроили конкурс поедания блинов. Одна из участниц, 38-летняя Татьяна, погибла во время состязания.

Как сообщили в Telegram-канале Baza, женщина подавилась на соревновании. Однако это Татьяну не остановило, и она решила доесть всю тарелку. Затем участница посинела и начала задыхаться.

Окружающие попытались помочь женщине своими силами, но ничего не смогли сделать. После этого подоспел дежурный врач санатория "Коммунальник", который тоже оказался бессильным. А когда на место инцидента прибила скорая, то Татьяна уже умерла. Медики лишь констатировали смерть участницы конкурса.

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