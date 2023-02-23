Из-за бурной реакции на такой подарок, власти удалили хвалебный пост в соцсетях.

Администрация Владивостока (Приморье, РФ) подарила женам ликвидированных в Украине российских военных продуктовые наборы.

Как пишет The Insider, в администрации уточнили, что вручение подарков проводилось совместно с компанией "Ратимир", которая позиционирует себя как "один из лидирующих российских брендов мясной продукции на Дальнем Востоке". "Ратимира" изготавливает колбасы, сосиски, паштеты, консервы и полуфабрикаты.

Примечательно, что сперва власти города решили похвастаться раздачей наборов в Telegram-канале администрации, а после того, как СМИ обратили на пост внимание, он был удален.

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Подарки для жен и матерей российских оккупантов

Семьи участников развязанной Россией против Украины кровавой захватнической войны регулярно получают нелепые подарки от российский властей – дрова, сосиски, полотенца.

К примеру, в начале февраля родственницам уничтоженных "днровцев" из Москвы передали шубы, был снят пропагандистский сюжет, где женщины благодарили Россию от "чистого сердца" за такой подарок. Интересно, что впоследствии одна из героинь видео, Валя, заявила, что шубу у нее отобрали сразу после записи ролика. Возмущением она поделилась в соцсетях, никак не отреагировав на то, насколько циничен обмена погибшего мужчины на верхнюю одежду, женщина была недовольна только фактом, что подарок отобрали.

Ранее в Подмосковье семьям мобилизованных подарили по 10 кг картофеля и моркови, а в Якутии – туши оленей.

В Курской области Российской Федерация матерям погибших оккупантов вручили полотенца и торт, а в Республике Тыва, семью ликвидированного в Украине "мобика" поддержали дровами.

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