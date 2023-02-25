Погибшему американцу было 28 лет, ранее он служил в Афганистане.

В бою за Украину погиб еще один гражданин Соединенных Штатов Америки – Эндрю Питерс. 28-летний ветеран американской армии воевал в составе Интернационального легиона.

Как сообщает сообщает CNN, Питерс был родом из Маршфилда, штат Висконсин. Американец погиб в бою за Украину 16 февраля.

"Мы можем подтвердить гибель граждан США в Украине. Мы поддерживаем связь с их семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь", – прокомментировали в Госдепартаменте США.

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Родители погибшего военного отметили, что он хотел помочь украинскому народу бороться и освободить свою страну. Известно, что в 2014 году он проходил службу в Афганистане.

"Эндрю был чрезвычайно близок со своими собратьями и его все любили. Мы все очень гордимся его храбростью и самоотверженной жертвой", – рассказали родители Эндрю Питерса в комментарии WSAW-TV.

Гибель иностранцев на войне в Украине

С начала российского вторжения тысячи иностранцев стали на защиту Украины. Был официально сформирован Интернациональный легион, куда вступили граждане свыше 50 стран.

15 февраля стало известно, что на войне в Украине погиб восьмой житель Великобритании. 45-летний Джонатан Шенкин отправился добровольцем участвовать в защите нашего государства от российской агрессии. Он был парамедиком.

Ранее сообщалось, что в Бахмуте Донецкой области, где идут тяжелые бои, погиб известный американский волонтер Пит Рид. Россияне убили его вто время, как он оказывал помощь гражданскому населению.

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