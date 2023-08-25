Спикер Кремля пропадал около месяца, но внезапно "всплыл" после смерти Пригожина, в организации которой многие подозревают Путина.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков впервые за долгое время появился на публике, чтобы опровергнуть причастность Владимира Путина к гибели Евгения Пригожина. Соответствующее заявление Песков сделал на брифинге для российских СМИ, выдержки из которого приводит ТАСС.

Так, по словам Пескова, вокруг авиакатастрофы в Тверской области сейчас много спекуляций, в том числе о причастности Владимира Путина к случившемуся. "Все это ложь абсолютная", - заявил спикер Кремля, уточнив, что Путин в последнее время не встречался с Пригожиным в Кремле.

Также Песков отметил, что для окончательного подтверждения гибели Пригожина еще нужно провести соответствующие экспертизы, в том числе генетическую. Пока официальных результатов нет.

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При этом спикер Кремля выразил сомнение, что Путин приедет на похороны Пригожина, поскольку у президента РФ "насыщенный график".

Отвечая на вопрос о будущем "ЧВК Вагнер", Песков отметил, что "такой структуры не существует де-юре", но есть группа людей, о будущем которых он ничего не может сказать.

Гибель Пригожина – последние новости

Разведка США подтвердила факт гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе. В американской спецслужбе считают, что это произошло в результате взрыва бомбы на борту самолета. Он не был сбит ракетой класса "земля-воздух". Такую версию в разведке США назвали "невозможной".

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) выразил сомнение, что Пригожин был убит по приказу Владимира Путина. По его словам, вероятность этого "мизерна". Гиркин считает, что Пригожина убило руководство российской армии.

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