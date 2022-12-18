Уже известно о по меньшей мере одном пострадавшем.

В России снова вспыхнул масштабный пожар. На этот раз в Иркутской области пылает установка на нефтегазоконденсатном месторождении.

Как сообщают российские СМИ и Телеграм-каналы, занялась установка Марковского нефтеконденсатного месторождения. Площадь возгорания - около тысячи квадратных метров. На месте работают экстренные службы.

На кадрах с места происшествия видно, что пожар достаточно масштабный. Возгорание видно в радиусе нескольких километров. Причины пожара пока неизвестны.

Видео дня

По данным местных властей, пострадал минимум один человек. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Пожары в России в декабре 2022

8 декабря в Белгородской области произошел сильный пожар на территории поселка Яковлево. Одни СМИ со ссылкой на местных жителей написали, что перед пожаром раздался звук, похожий на взрыв. Другие прямо заявили о "прилете". На видео с места происшествия был виден столб черного дыма. Отдельно стоит отметить, что Яковлево — это не приграничная территория. Поселок расположен на севере Белгородской области.

9 декабря в крупном торговом комплексе "Мегахимки", расположенном на Ленинградском шоссе, у границы Москвы и Московской области, произошел масштабный пожар. Ее площадь составила 7 тысяч кв. м, ей была присвоена самая высокая категория сложности. Один человек погиб.

В тот же день, утром 9 декабря, загорелся шинный комбинат в российском Барнауле.

Утро 12 декабря 2022 года в России началось с масштабного пожара. В подмосковной Балашихе загорелся торговый центр "Стройпарк".

На следующий день на территории российского завода "Звезда" в Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар. На этом заводе производятся двигатели для ВМФ РФ, а также генераторы и электроподстанции.

Сегодня в российском Белгороде прозвучала серия взрывов. РосСМИ сразу начали писать о том, что над городом работает система ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: