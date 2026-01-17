США обвинили Европу в чрезменной реакции на планы Трампа захватить Гренландию

Европейцам не следует слишком бурно реагировать на захват их территории, говорят американцы.

Европа "склонна реагировать слишком бурно" на желание президента США аннексироватьь Гренландию, входящую в состав Датского Королевства. Об этом в интервью Fox News заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

По его словам, американская аннексия острова - это "вопрос между Соединенными Штатами, Данией и Гренландией".

Дипломат заявил, что географическое положение Гренландии делает ее центральным элементом американской обороны, и на самом деле это было очевидно уже давно.

"Так как лед тает, а пути в Арктике открываются, безопасность Арктики, а значит, и безопасность Гренландии, которая является северным флангом континентальной части Соединенных Штатов, имеет решающее значение", = сказал Уитакер.

Дипломат заверил, что вопрос принадлежности Гренландии можно решить без эскалации.

"Европа иногда склонна реагировать слишком бурно каждый раз, когда на стол обсуждения выносится какой-то вопрос. Это одна из тех вещей, где должен возобладать здравый смысл"", – сказал Уитакер.

Ситуация вокруг Гренландии: последние новости

Как писал УНИАН, европейские политики и часть американских законодателей считают, что претензиии Трампа на Гренландию подрывают единство НАТО, отвлекают внимание от войны России против Украины и играют на руку Владимиру Путину, усиливая внутренние противоречия в Альянсе.

Европейские чиновники и критики в США называют аргументы Трампа необоснованными, напоминая, что США уже имеют военные базы на острове и давно сотрудничают с Данией в сфере безопасности без изменения суверенитета. Риторика президента воспринимается как помощь Кремлю в ослаблении западных альянсов, а идея аннексии вызывает резкое сопротивление как в Европе, так и среди республиканцев в Конгрессе.

