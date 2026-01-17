США обвинили Европу в чрезменной реакции на планы Трампа захватить Гренландию

Европа "склонна реагировать слишком бурно" на желание президента США аннексироватьь Гренландию, входящую в состав Датского Королевства. Об этом в интервью Fox News заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер.
По его словам, американская аннексия острова - это "вопрос между Соединенными Штатами, Данией и Гренландией".
Дипломат заявил, что географическое положение Гренландии делает ее центральным элементом американской обороны, и на самом деле это было очевидно уже давно.
"Так как лед тает, а пути в Арктике открываются, безопасность Арктики, а значит, и безопасность Гренландии, которая является северным флангом континентальной части Соединенных Штатов, имеет решающее значение", = сказал Уитакер.
Дипломат заверил, что вопрос принадлежности Гренландии можно решить без эскалации.
"Европа иногда склонна реагировать слишком бурно каждый раз, когда на стол обсуждения выносится какой-то вопрос. Это одна из тех вещей, где должен возобладать здравый смысл"", – сказал Уитакер.
Ситуация вокруг Гренландии: последние новости
Как писал УНИАН, европейские политики и часть американских законодателей считают, что претензиии Трампа на Гренландию подрывают единство НАТО, отвлекают внимание от войны России против Украины и играют на руку Владимиру Путину, усиливая внутренние противоречия в Альянсе.
Европейские чиновники и критики в США называют аргументы Трампа необоснованными, напоминая, что США уже имеют военные базы на острове и давно сотрудничают с Данией в сфере безопасности без изменения суверенитета. Риторика президента воспринимается как помощь Кремлю в ослаблении западных альянсов, а идея аннексии вызывает резкое сопротивление как в Европе, так и среди республиканцев в Конгрессе.