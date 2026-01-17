'Повреждения очень значительные': РФ массированно ударила по критической инфраструктуре Харькова

Новая атака оккупантов расценивается как серьезный удар по системе, которая обеспечивает город теплом и светом.

Харьков снова подвергся очередным ударам со стороны российских захватчиков. Очень значительные повреждения нанесены объекту критической инфраструктуры в Индустриальном районе города.

Об этом городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram.

В частности, в результате вражеских ударов по объекту критической инфраструктуры в Индустриальном районе города пострадал человек.

"Повреждения очень значительные – и это не тот случай, когда "немного подлатали и поехали дальше". Речь идет о серьезных ударах по системе, которая держит город в тепле и со светом", – подчеркнул Терехов.

В этой связи, как отметил мэр, с каждым таким обстрелом централизованная подача тепла и электричества дается все труднее.

"Потому что энергетика сейчас в очень тяжелом состоянии: резервы – не бесконечные, нагрузка – пиковая, а любое новое повреждение сразу "съедает" возможности для стабилизации", – добавил Терехов.

По его словам, когда критическая инфраструктура снова и снова подвергается ударам, а система не успевает полноценно восстанавливаться, она постоянно работает на пределе, и любой следующий удар может означать, что поддерживать стабильную подачу станет еще сложнее, а восстановление – дольше и тяжелее.

Как сообщал УНИАН, 15 января после российского удара по Харькову без света и тепла остались сотни тысяч жителей Харькова.

В тот день российские оккупанты разрушили крупный объект энергетики в Харькове.

