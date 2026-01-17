'Повреждения очень значительные': РФ массированно ударила по критической инфраструктуре Харькова

Харьков снова подвергся очередным ударам со стороны российских захватчиков. Очень значительные повреждения нанесены объекту критической инфраструктуры в Индустриальном районе города.
Об этом городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram.
В частности, в результате вражеских ударов по объекту критической инфраструктуры в Индустриальном районе города пострадал человек.
"Повреждения очень значительные – и это не тот случай, когда "немного подлатали и поехали дальше". Речь идет о серьезных ударах по системе, которая держит город в тепле и со светом", – подчеркнул Терехов.
В этой связи, как отметил мэр, с каждым таким обстрелом централизованная подача тепла и электричества дается все труднее.
"Потому что энергетика сейчас в очень тяжелом состоянии: резервы – не бесконечные, нагрузка – пиковая, а любое новое повреждение сразу "съедает" возможности для стабилизации", – добавил Терехов.
По его словам, когда критическая инфраструктура снова и снова подвергается ударам, а система не успевает полноценно восстанавливаться, она постоянно работает на пределе, и любой следующий удар может означать, что поддерживать стабильную подачу станет еще сложнее, а восстановление – дольше и тяжелее.
Удары по энергосистеме Харькова - последние новости
Как сообщал УНИАН, 15 января после российского удара по Харькову без света и тепла остались сотни тысяч жителей Харькова.
В тот день российские оккупанты разрушили крупный объект энергетики в Харькове.