Ваша семья полюбит этот овощ: идеальный рецепт хрустящей брокколи с сыром за 10 минут

Брокколи часто считают скучным овощем, но этот рецепт изменит ваше мнение навсегда.

Брокколи – это круто, хоть и не всегда так кажется. На самом деле, это настоящий невоспетый герой домашних ужинов. Поэтому стоит рассказать о рецепте хрустящей брокколи, которую стоит готовить для своей семьи как минимум раз в неделю. Тем более, что вам понадобится всего 10 минут, пишет Simple Recipes.

Нужно просто обжаривать соцветия брокколи на сковороде с небольшим количеством масла. В середине процесса посыпать все тертым сыром.

В итоге часть сыра прилипает к брокколи и плавится, а остальная часть падает на раскаленную сковороду и становится хрустящей. Поджаристая брокколи с тягучим и одновременно хрустящим сыром? Если вы искали лучший рецепт брокколи, то это он.

Видео дня

Как выбрать лучшую брокколи в магазине

Брокколи – это овощ, который можно приготовить менее чем за 10 минут любым способом: запечь, приготовить на пару, в микроволновке, бланшировать в кипятке или поджарить на гриле. За это ее стоит ценить.

Вот на что стоит обращать внимание:

Избегайте брокколи коричневого, желтого или светло-зеленого цвета. Кочан должен быть равномерно темно-зеленым.

Соцветия должны быть плотно прижаты друг к другу, а стебель – твердым. Избегайте вялых кочанов или стеблей, которые выглядят сухими, побитыми или мягкими.

Никогда, никогда, никогда не отламывайте стебель! Покупайте весь кочан целиком. Однако избегайте брокколи со слишком толстым или одеревеневшим стеблем.

Как приготовить хрустящую брокколи с сыром

Вам понадобится:

1 большая головка брокколи

2 столовые ложки оливкового масла

Щепотка соли (крупного помола) и черного перца

Около 80-90 грамм (примерно 1/2 чашки) тертого сыра чеддер

Приготовление:

Нарежьте брокколи на небольшие соцветия (на один укус), включая стебель. Если какая-то часть стебля кажется жесткой или волокнистой, срежьте ее и выбросьте.

Поставьте большую чугунную или обычную сковороду на средне-сильный огонь и добавьте масло. Выложите соцветия в сковороду так, чтобы они по возможности не лежали друг на друге. Ждать, пока масло нагреется, не обязательно. Готовьте около 5 минут – не перемешивайте, дайте нижней части хорошо подрумяниться.

Переверните одно-два соцветия. Если они стали золотисто-коричневыми, посыпьте брокколи солью и перцем. Хорошо перемешайте, чтобы дать возможность подрумяниться другой стороне, и рассыпьте сверху тертый сыр. Ничего страшного, если часть сыра упадет прямо на сковороду – нам это и нужно.

Готовьте еще около 5 минут, не перемешивая. Сыр сверху расплавится, а кусочки, упавшие на дно, поджарятся и станут хрустящими. Некоторые хрустящие кусочки могут прилипнуть к сковороде, поэтому используйте металлическую лопатку, чтобы аккуратно их отделить.

Ранее УНИАН сообщал про рецепт сочных бризолей из фарша.

Вас также могут заинтересовать новости: