Ваша семья полюбит этот овощ: идеальный рецепт хрустящей брокколи с сыром за 10 минут

Брокколи – это круто, хоть и не всегда так кажется. На самом деле, это настоящий невоспетый герой домашних ужинов. Поэтому стоит рассказать о рецепте хрустящей брокколи, которую стоит готовить для своей семьи как минимум раз в неделю. Тем более, что вам понадобится всего 10 минут, пишет Simple Recipes.
Нужно просто обжаривать соцветия брокколи на сковороде с небольшим количеством масла. В середине процесса посыпать все тертым сыром.
В итоге часть сыра прилипает к брокколи и плавится, а остальная часть падает на раскаленную сковороду и становится хрустящей. Поджаристая брокколи с тягучим и одновременно хрустящим сыром? Если вы искали лучший рецепт брокколи, то это он.
Как выбрать лучшую брокколи в магазине
Брокколи – это овощ, который можно приготовить менее чем за 10 минут любым способом: запечь, приготовить на пару, в микроволновке, бланшировать в кипятке или поджарить на гриле. За это ее стоит ценить.
Вот на что стоит обращать внимание:
- Избегайте брокколи коричневого, желтого или светло-зеленого цвета. Кочан должен быть равномерно темно-зеленым.
- Соцветия должны быть плотно прижаты друг к другу, а стебель – твердым. Избегайте вялых кочанов или стеблей, которые выглядят сухими, побитыми или мягкими.
- Никогда, никогда, никогда не отламывайте стебель! Покупайте весь кочан целиком. Однако избегайте брокколи со слишком толстым или одеревеневшим стеблем.
Как приготовить хрустящую брокколи с сыром
Вам понадобится:
- 1 большая головка брокколи
- 2 столовые ложки оливкового масла
- Щепотка соли (крупного помола) и черного перца
- Около 80-90 грамм (примерно 1/2 чашки) тертого сыра чеддер
Приготовление:
Нарежьте брокколи на небольшие соцветия (на один укус), включая стебель. Если какая-то часть стебля кажется жесткой или волокнистой, срежьте ее и выбросьте.
Поставьте большую чугунную или обычную сковороду на средне-сильный огонь и добавьте масло. Выложите соцветия в сковороду так, чтобы они по возможности не лежали друг на друге. Ждать, пока масло нагреется, не обязательно. Готовьте около 5 минут – не перемешивайте, дайте нижней части хорошо подрумяниться.
Переверните одно-два соцветия. Если они стали золотисто-коричневыми, посыпьте брокколи солью и перцем. Хорошо перемешайте, чтобы дать возможность подрумяниться другой стороне, и рассыпьте сверху тертый сыр. Ничего страшного, если часть сыра упадет прямо на сковороду – нам это и нужно.
Готовьте еще около 5 минут, не перемешивая. Сыр сверху расплавится, а кусочки, упавшие на дно, поджарятся и станут хрустящими. Некоторые хрустящие кусочки могут прилипнуть к сковороде, поэтому используйте металлическую лопатку, чтобы аккуратно их отделить.
