Китайские спецназовцы уже тренируются похищать президента Тайваня, - СМИ

В Пекине вдохновились успехами американцев в Венесуэле.

Операция США по похищению венесуэльского диктатора Николаса Мадуро шокировала и возмутила Москву и Пекин, но также и вдохновила их. Китайские военные уже проводят тренировки, в рамках которых пытаются реализовать похожий сценарий, пишет Nikkei Asia.

Издание отмечает, что на днях государственный военный телеканал Китая показал в эфире кадры тренировок спецподразделения, в рамках которых, очевидно, отрабатывалась операция по устранению руководства Тайваня.

На опубликованных кадрах было видно, как сначала за зданием с условными целями наблюдает военный беспилотник, а затем происходит ночной рейд группы спецназовцев. Китайское телевидение отметило, что бойцы использовали во время этих тренировок военные арбалеты, чтобы тихо обезвредить стражников. В целом, как заявляется, тренировочный рейд уложился в менее чем две минуты.

Nikkei Asia отмечает, что эти учения, вероятно, были призваны продемонстрировать способность китайских военных реализовать операцию, аналогичную рейду американского спецназа в Каракасе.

"Эти учения, похоже, также имеют целью запугать администрацию президента Тайваня Лай Цзин-де", – пишет издание, напоминая, что в конце прошлого года китайский флот окружил Тайвань в рамках масштабных военных учений, во время которых китайцы также осуществили "имитацию атак на ключевые цели".

В прошлом китайская армия уже отрабатывала имитацию захвата тайваньского руководства. Так, в июле 2015 года на военной базе в регионе Внутренняя Монголия китайские военные учились атаковать здание, подозрительно похожее на здание президентской администрации Тайваня.

Рейд США в Венесуэле: Китай и Россия позавидовали

Как писал УНИАН, Москва и Пекин не признают легитимность правительств в Киеве и Тайбэе, но не способны повторить операцию, которую провели американцы против Мадуро. Россия еще в начале полномасштабного вторжения пыталась ликвидировать Владимира Зеленского, но потерпела неудачу.

Настоящая причина, почему Россия и Китай не проводят таких операций, заключается не в уважении к международному праву, а в недостатке возможностей. Захват Мадуро требовал привлечения тысяч американских военных и разведчиков, высокотехнологичных киберопераций, подавления ПВО, использования специализированных вертолетов и чрезвычайно опытных элитных подразделений – уникального сочетания ресурсов и опыта, которым США обладают почти исключительно.

