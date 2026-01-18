То, как вы готовите еду, может вредить здоровью, и речь не о жареном или жирном, - ученые

Опасность подстерегает прежде всего там, где используются традиционные технологии приготовления пищи на дровах.

Никого не удивишь утверждением, что здоровье человека напрямую зависит от того, чем он питается. Однако оказывается, большое значение имеет то, как именно происходит процесс приготовления пищи.

Новое исследование, опубликованное в журнале Social Science & Medicine, показало, что загрязнение воздуха в домах дымом во время приготовления пищи крайне негативно влияет на детей, а именно на их здоровье во взрослом возрасте.

Ученые проанализировали данные более 7 тысяч взрослых в возрасте от 45 лет и старше из Китая, использовав национальную выборку, которая представляет различные регионы и социальные группы. Они применили современные статистические методы для оценки причинно-следственных связей между воздействием загрязнения воздуха в детстве и более поздними показателями когнитивных функций, таких как память, мышление и внимание.

Результаты выявили значимую связь: люди, которые в раннем возрасте подвергались воздействию дыма от твердого топлива (уголь, дрова и т.д.) в быту, имели худшие показатели мышления и памяти в возрасте 45 лет и старше. Эта связь сохранялась даже после учета различных факторов, в частности индекса массы тела, уровня образования и доходов, что свидетельствует о важности именно раннего воздействия среды на развитие мозга.

Детальный анализ показал, что мужчины более уязвимы к таким негативным факторам, чем женщины. Также ситуацию ухудшают вредные привычки во взрослом возрасте, такие как курение или употребление алкоголя.

Авторы исследования подчеркивают, что эти выводы имеют важные последствия для здравоохранения во всем мире. Во многих странах мира, особенно в сельских регионах и среди семей с низким доходом, доля домохозяйств, которые готовят пищу на твердых видах топлива, остается высокой. Это создает постоянный контакт детей с вредными продуктами горения, которые могут проникать в легкие и кровь, а впоследствии влиять на работу мозга десятилетиями.

Ученые советуют расширять доступ к чистым источникам энергии, таким как электричество или газ, вместо традиционных видов топлива. Это может стать важным шагом в профилактике не только респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, но и снижении риска когнитивных нарушений в пожилом возрасте.

