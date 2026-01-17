У Украины будет только один шанс: Ким раскрыл, чего ждать в 2026 году

Он считает, что, учитывая опыт восстановления Германии, Украина тоже имеет шанс повторить успех.

Глава Николаевской областной государственной администрации (ОГА) Виталий Ким ожидает, что в 2026 году война в Украине прекратится и начнется восстановление страны.

Свои надежды Ким высказал в интервью телеведущей Наталье Мосейчук. Он считает, что, учитывая опыт восстановления Германии после Второй мировой, Украина тоже имеет шанс повторить успех.

"В 2026 году я ожидаю прекращение войны, выборы, реализацию плана Маршалла по Украине. У нас будет один шанс, когда в Украину приедут инвесторы, и его нельзя упустить", - считает глава ОГА.

Ким прогнозирует, что после завершения войны в Украину приедет много иностранных инвесторов и будет смотреть, куда вложить свои деньги, какие стартапы купить.

"Сейчас уже есть интерес к оружию, военным технологиям, но во время войны они его не реализуют", - отметил он.

Ким считает, что этот шанс Украина должна использовать в полной мере и восстановить и сделать сильной свою экономику.

"Нам нужно не упустить это время. Не упустить с точки зрения работы, коррупции, чтобы не было такого, что они приехали и уехали отсюда", - сказал Ким.

Восстановление Украины

3 января премьер-министр Юлия Свириденко рассказала, сколько денег нужно Украине для восстановления экономики. Она отметила, что в сегодняшних условиях финансовые потребности Украины на следующее десятилетие огромны - это $800 млрд.

А 7 января на Западе рассказали, кто будет восстанавливать Украину после войны. Там даже отметили, что восстановление энергетической системы Украины уже началось, несмотря на удары российских оккупантов.

