Китайский зонд собрал на Луне 'неправильный' грунт: ученые нашли объяснение

Собранные китайцами образцы имели заметные отличия от того, что привозили с Луны до этого.

В июне 2024 года китайский зонд Chang’e-6 доставил на Землю образцы почвы с обратной стороны Луны – впервые в истории. Эти образцы удивили ученых необычным изотопным составом. Новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, дало объяснение этому феномену.

Как отмечают ученые, по соотношению изотопов железа и калия лунный грунт с обратной стороны Луны заметно отличается от образцов, которые когда-то доставили американские миссии Apollo и китайская Chang’e-5 с ближней стороны Луны. Это выглядело так, будто лунный грунт каким-то образом "неправильный" или с другой планеты.

Теперь исследователи из Китая нашли этому достаточно простое и логичное объяснение. По их мнению, аномалия объясняется последствиями удара огромного астероида, который врезался в спутник Земли миллиарды лет назад, создав на обратной стороне Луны гигантский кратер, известный как бассейн "Южный полюс – Айткен".

Когда произошла эта колоссальная катастрофа, поверхность и даже часть недр Луны очень сильно разогрелись. Легкие элементы (в частности калий) просто испарялись и вылетали в космос. А те вещества, которые остались, стали богаче тяжелыми изотопами – именно поэтому современная почва из этой зоны выглядит "тяжелее" по химическому составу.

"Таким образом, наши результаты предоставляют убедительные доказательства значительной модификации лунной мантии, вызванной ударами, и демонстрируют, что крупномасштабные удары могли сыграть ключевую роль в создании лунной асимметрии", – объясняют авторы исследования.

Колонизация Луны уже на носу

Как писал УНИАН, состоятельные туристы уже могут забронировать отдых на Луне: калифорнийский стартап Galactic Resource Utilization Space планирует открыть там отель к 2032 году. Для предварительного бронирования необходимо внести депозит в 1 миллион долларов. Компания заявляет, что это будет "первое в истории постоянное сооружение за пределами Земли".

Строительство планируют начать в 2029 году при условии получения всех разрешений, используя собственные жилые модули и технологию преобразования лунного грунта в прочные конструкции. Основной целевой аудиторией должны стать участники коммерческих космических полетов и состоятельные пары, которые ищут необычный "космический" медовый месяц.

