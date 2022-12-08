Инцидент произошел в поселке Яковлево.

В Белгородской области произошел очередной инцидент. Сильный пожар возник на территории поселка Яковлево. Какой именно объект пылает, пока не сообщается.

Об инциденте стало известно благодаря местным российским Telegram-каналам. Сведения в них расходятся. Одни со ссылкой на местных жителей написали, что перед пожаром раздался звук, похожий на взрыв. Другие прямо заявили о "прилете".

Официальные комментарии от российских властей насчет инцидента пока не поступали. На видео с места события демонстрируется столб черного дыма, который поднимается над поселком.

Видео дня

Отдельно стоит отметить, что Яковлево — это не приграничная территория. Поселок находится на севере Белгородской области. Однако российская сторона вряд ли назовет истинные причины пожара. Зачастую в происшествиях на территории региона обвиняют обстрелы и ВСУ.

Ситуация в Белгородской области: последняя информация

По данным британской разведки, рашисты укрепляют позиции и строят оборонительные сооружения в регионе. Местные власти также приступили к формированию "отрядов самообороны". Цель таких действий — "разжечь патриотические чувства" у населения.

В конце ноября город Шебекино частично остался без света и воды. Российские власти традиционно обвинили во всем обстрелы со стороны ВСУ.

Как сообщили аналитики из американского Института изучения войны (ISW), Россия готовит информационную почву для атаки в Белгородской области "под чужим флагом". Операция организовывается с целью вернуть общественную поддержку войны с Украиной.

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