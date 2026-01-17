Четыре знака Зодиака в первое новолуние 2026 получат редкий шанс

В перечне есть представители знака Овен.

Новолуние 18 января 2026 года в знаке Козерога задает тон на последующие шесть месяцев. Это момент, когда стоит вернуться к своим целям, пересмотреть намерения и начать движение в сторону того, что действительно важно, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Потенциал этого новолуния доступен каждому, однако астрологи выделяют лишь несколько знаков, для которых энергия Козерога окажется особенно результативной. Эти представители Зодиака готовы брать на себя ответственность, работать системно и не отступать от выбранного курса. Именно такой настрой позволяет им рассчитывать на реальные достижения к завершению шестимесячного цикла.

Овен

Для вас это новолуние открывает перспективы серьезного роста, особенно в профессиональной сфере. Энергия Козерога активирует тему достижений, статуса и личного вклада, заставляя задуматься о том, каким вы хотите войти в историю своей жизни. Это может быть карьерная цель, значимый проект или личный вызов. Успех возможен, если вы готовы отказаться от спешки и действовать последовательно. Терпение и дисциплина станут ключевыми качествами, которые помогут укрепить ваш авторитет в ближайшие шесть месяцев.

Рак

Ваш путь к успеху проходит через партнерство. Новолуние в Козероге подчеркивает важность союзов, договоренностей и совместных усилий. Работа в одиночку сейчас менее эффективна, чем взаимодействие с надежным человеком. Это может быть деловой партнер, близкий человек или член семьи. Важно осознанно выбирать, кого вы допускаете в свою жизнь, поскольку правильный союз способен значительно ускорить достижение целей, а ошибочный – создать лишние препятствия.

Весы

Для вас этот период связан с возвращением к основам. Новолуние активирует тему фундамента, дома и внутренней опоры. Пришло время честно оценить, на чем вы выстраивали свою жизнь до этого момента. Возможно, вы заметите слабые места, которые раньше игнорировали. Это не повод для тревоги, а сигнал к укреплению базы. Когда фундамент станет прочным, дальнейшее развитие пойдет легче и стабильнее.

Козерог

Это новолуние напрямую затрагивает вашу личность и самоощущение. Весь 2026 год становится периодом трансформации образа, внешности и отношения к себе. Новолуние предлагает сделать первый конкретный шаг в сторону желаемой версии себя – изменить стиль, пересмотреть привычки или поработать с самооценкой. Если вы готовы вкладываться в себя и действовать осознанно, этот год способен принести заметные и долгосрочные результаты.

