Что будет дальше с украинской энергетикой: нардеп назвал три возможных сценария

В ходе худшего сценария может быть эвакуация населения из жилых кварталов, рассказал Кицак.

Российские удары по украинской энергетике могут происходить по трем сценариям: оптимистичному, реалистичному и негативному. Для каждого из них должен существовать протокол действий. Об этом в интервью на YouTube-канале Суперпозиция рассказал народный депутат Богдан Кицак.

По его словам, оптимистичный сценарий предполагает, что Россия в дальнейшем не осуществит ни одной атаки на критическую инфраструктуру, и это даст возможность энергетикам восстановить ее работу.

"Есть более реалистичный сценарий: что Россия рано или поздно осуществит снова ряд атак... Это усложняет ситуацию с восстановлением и ухудшает ситуацию в целом", - отметил нардеп.

В то же время существует и худший сценарий, согласно которому, как пояснил Кицак, Россия до конца зимы целенаправленно разрушит все генерирующие мощности Украины, в результате чего такие крупные города, как Киев, не смогут функционировать.

"При худшем сценарии возможны и эвакуация населения из жилых кварталов, и ряд других моментов, таких как разрыв сетей и другие сопутствующие последствия", - добавил он.

Ситуация в энергосистеме Украины

Как сообщал ранее УНИАН, 17 января в Украине ввели аварийные отключения света из-за последствий атак РФ по объектам энергетики. Обнародованные накануне графики обесточивания в отдельных регионах перестали действовать. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

В Киеве остаются без тепла около 50 домов. По словам городского головы Виталия Кличко, ситуация постепенно улучшается, сейчас устраняются повреждения в некоторых помещениях.

Между тем, чтобы пережить суровую зиму и последствия российских обстрелов, украинцы вынуждены изобретать необычные способы согреться. Жители украинских городов рассказали журналистам, что они скупают через интернет различные обогревательные средства, которые работают от USB, надевают на ночь много одежды и даже разводят костер во дворе, чтобы приготовить еду.

