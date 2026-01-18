Стартовал важный этап миссии 'Артемида II', которая отправит людей на орбиту Луны

Астронавты могут побить давний рекорд по самому дальнему космическому путешествию для человека.

NASA начало собирать космический корабль, который вскоре сможет доставить четырех человек в историческую миссию на Луну. Как пишет CNN, ракета-носитель Space Launch System (SLS) и капсула Orion займут свои места на космодроме в ночь на 18 января.

К стартовой площадке в Космическом центре Кеннеди во Флориде их доставят от здания сборки транспортных средств. Это событие называется "вывод на поверхность".

Десятидневная миссия под названием "Артемида II" (Artemis II) должна начаться уже 6 февраля. Хотя у NASA есть и запасные даты, заканчивающиеся 30 апреля.

Миссия доставит астронавтов NASA Рида Вайзмана, Виктора Гловера и Кристину Кох, а также Джереми Хансена из Канадского космического агентства к окраинам Луны. И это произойдет впервые со времен миссии "Аполлон-17" в 1972 году.

В NASA рассказали, что миссия начнется с двух оборотов вокруг Земли, прежде чем примерно через 26 часов полета начнется трансмисячная инъекция – маневр, который выведет космический корабль из околоземной орбиты и направит его к Луне.

Экипаж отправится за пределы обратной стороны Луны, что может установить новый рекорд наибольшего расстояния, которое когда-либо преодолевали люди от Земли. С 1970 года рекорд удерживает "Аполлон-13" – 400 171 километр. "Артемида I" уже преодолела это расстояние, но без экипажа. Возможно, Артемида II побьет рекорд "Аполлона-13" с людьми на борту, хотя многое зависит от траектории полета.

Почему Артемида II не садится на поверхность Луны?

"Краткий ответ таков: потому что у него нет соответствующих возможностей. Это не лунный посадочный модуль", – сказала Петти Касас Горн, заместитель руководителя отдела анализа миссий и комплексных оценок в NASA.

Она уточнила, что NASA проверяет риски. Приоритеты NASA четкие: безопасность и здоровье экипажа – превыше всего. Безопасность транспортных средств – второстепенна, а цели миссии, такие как тестирование навигации, двигателя и других бортовых систем, – идут дальше.

С четырьмя людьми на борту протестируют много новых возможностей, которых не было на "Артемиде-1". Например, поддержку термостабильности аппарата, потому что людям должно быть комфортно.

"Но когда вы добавляете людей в космический корабль, вы также добавляете много влаги в воздух. Им также нужна еда. Им нужна вода. Им нужны туалеты. Также на этот раз на "Орионе" есть некоторые тренажеры, которые мы будем тестировать", – рассказала Горн.

Посадка на Луну

"Артемида-1", дебютная беспилотная миссия программы продолжительностью 25 дней, была запущена в ноябре 2022 года и облетела Луну. "Артемида 2" - первый случай, когда люди будут на борту космического корабля "Артемида". А первый запланированный лунный посадочный модуль программы Artemis называется Starship HLS, или Система посадки человека, и сейчас разрабатывается SpaceX. Во время миссии Artemis III, запуск которой запланирован на 2028 год, астронавты будут запускаться на борту капсулы Orion с помощью ракеты Space Launch System.

Полет людей на орбиту Луны

Напомним, что астронавтов будут тестировать во время полета, чтобы выяснить влияние невесомости. Также ученые будут выращивать образцы тканей из крови астронавтов, называемые органоидами, как до, так и после их путешествия.

