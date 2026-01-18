Почему белье пахнет сыростью после стирки: 5 главных причин и их решение

Это распространенная проблема, которая редко связана с качеством порошка.

Надевать рубашку с затхлым запахом – удовольствие сомнительное. Но еще неприятнее, когда целая партия только что выстиранного белья пахнет сыростью и старьем, причем без всякой видимой причины.

Этот запах плесени может появляться по ряду причин, пишет Better Homes & Gardens. Однако существуют простые стратегии, которые помогут сохранить свежесть вашей одежды.

5 причин, почему белье может неприятно пахнуть, и советы, как это исправить

1. Перегрузка стиральной машины

Попытка уместить как можно больше одежды, полотенец или постельного белья в одну загрузку может показаться эффективным способом сэкономить время. Однако перегрузка стиральной машины часто становится причиной затхлого запаха.

Трение и свободное вращение – важнейшие компоненты цикла очистки. Именно трение помогает отстирывать вещи. Если в машине слишком много вещей, им не хватает места для движения, что приводит к некачественной стирке: если одежда была грязной и пахла потом, такой она и останется.

Как это исправить: чтобы избежать перегрузки, стирайте отдельно белое, цветное, полотенца и постельное белье. Никогда не загружайте барабан более чем на три четверти. Иногда на дверце машины есть линии или направляющие, указывающие оптимальный уровень загрузки. Инструкции также можно найти в руководстве пользователя.

2. Влажное белье остается в машине

Слишком легко нажать кнопку "Пуск", уйти заниматься делами и забыть вовремя достать одежду. Если влажные вещи остаются в баке после окончания цикла даже на несколько часов, они могут начать пахнуть сыростью. Если же оставить их там на пару дней, запах плесени приобретет и сама машина.

Как это исправить: перекладывайте белье в сушилку или развешивайте его сразу после завершения стирки. Ставьте таймер на телефоне или умной колонке, если вы находитесь далеко от ванной и не слышите сигнал машины. Старайтесь запускать стирку в то время, когда вы точно сможете оперативно заняться бельем.

3. Грязная стиральная машина

Как и любая другая техника, стиральные машины загрязняются. Влажная, непроветриваемая среда – идеальное место для образования плесени, грибка и бактерий. Грязная машина оставляет налет и неприятные запахи. Поэтому, если чистое белье пахнет сыростью, начните с тщательной очистки самой машины, не забывая про фильтр.

Как это исправить: используйте цикл самоочистки, если он есть. В противном случае запустите пустой цикл с горячей водой и двумя стаканами дистиллированного белого уксуса. Машины с фронтальной загрузкой требуют особого ухода: протирайте внутреннюю часть дверцы и резиновую манжету (уплотнитель).

В этой складке часто скапливается плесень, поэтому используйте старую зубную щетку и раствор уксуса с водой, чтобы вычистить скрытую грязь. Перед следующей стиркой запустите еще один пустой цикл с горячей водой и оставляйте дверцу открытой, пока машина полностью не высохнет.

4. Неправильное количество порошка

Когда дело доходит до добавления моющего средства, важен баланс. Слишком малое количество не сможет удалить пот или бактерии – главные источники плохих запахов. Слишком большое количество приведет к накоплению мыльного налета и плохому полосканию. Кондиционеры или сильно ароматизированные порошки лишь маскируют запах, но не решают проблему.

Как это исправить: используйте правильное количество средства в соответствии с объемом загрузки. Выбирайте средства без отдушек, чтобы убедиться в реальной чистоте одежды. Для средней загрузки требуется примерно 3 столовые ложки жидкого средства. Для большой – от 4 до 5 ложек. Если вы используете капсулы, пластины или мыльные орехи, читайте инструкцию производителя.

5. Высокая влажность при сушке

Проблема не всегда кроется в стиральной машине. Сушка одежды может стать причиной затхлого запаха, если в воздухе слишком много влаги или отсутствует вентиляция.

Как это исправить: в помещении используйте осушитель воздуха, чтобы сбалансировать уровень влажности. На улице старайтесь развешивать одежду в солнечные, ветреные дни. Не выносите сушилку, если собирается дождь или влажность слишком высока. Никогда не оставляйте вещи на улице на ночь.

Если пользуетесь сушильной машиной, не набивайте ее битком. Если барабан небольшой, разделите влажное белье на партии для полного высыхания. И главное – никогда не складывайте в шкаф даже слегка влажные вещи, иначе запах сырости гарантирован.

