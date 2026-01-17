Великобритания может эффективно останавливать теневые танкеры РФ: офицер Королевского флота

Том Шарп пишет, что реакция Великобритании на российский "теневой флот" не была агрессивной, но это может измениться.

Меры, принятые в 2022 году для ограничения нефтяного экспорта Москвы, сработали не очень хорошо. Как пишет бывший офицер Королевского флота Том Шарп в колонке для The Telegraph, западные союзники Украины руководствовались идеей сохранить определенный поток российской нефти, чтобы избежать катастрофических ценовых шоков, но по цене, которая минимизирует поступление средств в РФ. Он назвал идею обоснованной, но провалившейся на практике, поскольку Россия создала "теневой флот".

Он напомнил, что в него входят старые суда. Они используют обманчивые методы судоходства и чужие флаги, имеют непрозрачную структуру собственности и управления, в большинстве своем не застрахованы. Он привел данные из отчета Lloyd's List о том, что сейчас в мире насчитывается 1423 таких судна. И не 100 из них заброшены и плавают по океанским течениям без экипажа. Другие, кроме сырой нефти, также перевозят опасные химические вещества, такие как аммиак (который фактически производится из природного газа).

"Это лишь вопрос времени, когда незастрахованное ржавое ведро катастрофически выбросит свой груз на берега несчастной страны, которой потом придется иметь дело как с разливом, так и со счетом, который может достигать миллиардов", - отметил он.

Автор пишет, что ранее реакция Великобритании не была агрессивной, но это может вскоре измениться. Об этом свидетельствует, в частности, решение министерства обороны содействовать армии США высадиться на борт судна "теневого флота" Marinera под контролем самолетов Королевских ВВС и помощи судна Королевского флота.

"Мы не могли оказать такую помощь без изменения ранее заявленной политики", - отметил автор.

После этого, напомнил он, чиновники Великобритании заявили, что армия может высаживаться на суда "теневого флота" в соответствии с Законом о санкциях и отмывании денег 2018 года.

"Следует отметить, что теневые танкеры фактически проходят через французские территориальные воды, направляясь на восток через схему разделения движения в Дуврском проливе – своего рода систему морских автомагистралей, в которой суда держатся правой полосы, чтобы избежать лобовых столкновений. Объединимся ли мы с французами по этому вопросу? Я считаю, что нам следует", – подчеркнул он.

Он добавил, что с военной точки зрения есть все необходимое для высадки и захвата. В частности, силы специального назначения и Королевская морская пехота обучены для этого. Но не хватает кораблей, вертолетов и самолетов для поддержки. "Чтобы серьезно повлиять на "теневой флот", нам нужно будет сотрудничать с другими", - пишет автор.

Он предупредил, что такие действия будут нести определенный риск для судов под британским флагом, сделав их "уязвимыми для встречных изъятий". Но более серьезным он назвал постоянный риск ошибочных расчетов:

"Мы знаем, насколько непредсказуемым может быть поведение России на море. Вооруженная охрана на борту судов теневого флота была бы достаточно проблематичной, а присутствие российских военных кораблей или самолетов – еще более серьезной".

Но несмотря на риски, Великобритания может действовать эффективно, чтобы уменьшить военные поступления для России, считает он.

Российский "теневой флот" – последние новости

Напомним, что Германия, первой среди европейских стран, развернула один из танкеров "теневого флота" РФ, который приближался к немецким территориальным водам. Он должен был дойти до одного из портов Финского залива Балтийского моря, а вместо этого развернулся в направлении арктического побережья России.

Между тем США продолжают захватывать теневые суда в Карибском море. О захвате шестого судна стало известно 15 января. Оно пытается вывезти венесуэльскую нефть.

