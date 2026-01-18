США против Ирана: способны ли иранские самолеты конкурировать с американскими истребителями

Американские пилоты имеют решающее преимущество сразу по нескольким пунктам.

Напряженность в отношениях между США и Ираном продолжает расти. Вашингтон угрожал нанести удары по территории страны на фоне протестов, в ходе которых погибли тысячи людей.

Ресурс Wion сравнил иранские самолеты с американскими истребителями. Способны ли МиГ-29 Тегерана противостоять авиации США?

Авторы материала отмечают, что Военно-воздушные силы Ирана в значительной степени полагаются на самолеты, приобретенные в 1990-х годах. Речь идет и о советских истребителях МиГ-29, которые служат основными перехватчиками для выполнения задач точечной обороны над критической инфраструктурой. И десятилетия санкций против Ирана влияют на возможности иранского авиафлота.

"Тегеран пытался модернизировать самолеты собственными силами, но основные конструкции самолетов остаются технологией четвертого поколения", – говорится в публикации.

Маневренность истребителей МиГ-29

Самолет МиГ-29 известен своей исключительной маневренностью и высоким соотношением тяги к весу. Этот истребитель может выполнять агрессивные повороты с перегрузкой 9G и маневры с большим углом атаки. Такие маневры являются вызовом даже для современных самолетов. Опасным противником МиГ-29 делает также прицельная система, установленная на шлеме, и ракеты Р-73.

Доминирование стелс-самолетов США

Соединенные Штаты Америки используют истребители пятого поколения. Речь, в частности, о F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Они используют передовые стелс-покрытия и формы, что делает их практически невидимыми для вражеских радаров.

"Иранский МиГ-29, вероятно, будет обнаружен и атакован задолго до того, как его пилот сможет обнаружить американский самолет. Этот технологический разрыв кардинально меняет характер любого потенциального боя", – отмечают авторы.

Радиолокационные технологии

Большинство иранских MiG-29 используют старые механические импульсные доплеровские радары. Они имеют довольно ограниченную дальность обнаружения.

В свою очередь, современные истребители США оснащены радарами с активной фазированной антенной решеткой (AESA). Они могут одновременно отслеживать несколько целей, противостоять глушению и обнаруживать врагов на значительно больших расстояниях. Это дает американским пилотам решающее преимущество.

"Современные воздушные бои часто решаются еще до того, как пилоты увидят друг друга. Американские истребители оснащены ракетами AIM-120D AMRAAM, способными поражать цели на расстоянии более 160 километров. Иранский арсенал полагается на старые российские ракеты R-27 или R-77, которые имеют меньшую эффективную дальность и более низкую надежность. Это преимущество в дальности заставляет иранских пилотов занимать чисто оборонительную позицию", – добавляет ресурс.

Как на ситуацию повлияли санкции против Ирана

Десятилетия санкций существенно ограничили возможности Ирана импортировать оригинальные запасные части для самолетов, которые эксплуатирует страна. Из-за этого Тегеран часто вынужден прибегать к использованию старых самолетов в качестве доноров.

Такой подход приводит к снижению уровня боевой готовности по сравнению с хорошо финансируемой логистикой ВВС США. Поэтому поддержание конфликта высокой интенсивности для Ирана будет сложной задачей.

Резюмируя, авторы материала отметили, что хотя МиГ-29 является мощной боевой машиной, результат прямого противостояния с ВВС США вряд ли будет в пользу Ирана. Вероятно, страна сосредоточится на асимметричной тактике, используя наземные средства противовоздушной обороны.

