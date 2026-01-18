18 января принято радоваться снегу и молиться о здоровье.

Восемнадцатый день января примечателен международными торжествами, посвященными зимним развлечениям. Народный праздник сегодня в Украине считается неудачным для многих бытовых дел. А православная церковь рекомендует посвятить дату молитвам об укреплении здоровья.

Какой сегодня праздник церковный

В старом стиле 18 января было очень значимым днем, поскольку отмечался Крещенский сочельник. У украинцев было принято святить воду и держать однодневный пост.

Сейчас современные православные живут по новоюлианскому стилю. В сегодняшнюю дату чтят двух великих архиепископов из Александрии Афанасия и Кирилла. С тем, какой сегодня церковный праздник, связана тематика молитв - святому Афанасию молятся о выздоровлении от болезней, избавлении от болей, а также прощении грехов.

Какой сегодня праздник в мире

В третье январское воскресенье на планете отмечается Всемирный день снега, посвященный всем снежным забавам, играм и видам спорта. В честь события люди лепят снеговиков, соревнуются в катании на лыжах и делятся интересными фактами об этом природном явлении.

Другие всемирные праздники сегодня - это День Винни-Пуха, День зажигания маяка, День толкового словаря, День религий и День техобслуживания.

Какой сегодня праздник в Украине

18 января является годовщиной нескольких значимых событий. В 1918 году создан Студенческий курень Сечевых стрельцов, в 1939 учреждена организация Украинское Национальное Объединение, а в 1963 году основан львовский футбольный клуб "Карпаты".

В 2023 году 18 января случилась авиакатастрофа в Броварах. Вертолет, на котором находилось руководство МВД, упал на детский сад. Погибли 14 человек, среди которых министр внутренних дел Денис Монастырский.

В остальном это обычное воскресенье, праздник 18 января не наступает. Никаких важных торжеств в нашей стране в эту дату нет.

Какой сегодня праздник в народе

В давние времена этот день был одним из самых холодных в году. По его погоде приметы позволяют сделать предсказания:

сильный ветер с метелью говорит, что лето будет урожайным;

если Луна полная, то летом разольются реки;

снега осталось совсем мало - к неурожаю ягод;

если воробьи и синицы надули перья, то близятся сильные заморозки.

Наши предки проводили праздник сегодня за домашними хлопотами, приготовлением консервации и уборкой хлева. Есть обычай на защиту жилья от нечисти - нужно трижды пройтись по всем комнатам со свечой и читать в это время молитву Богородице.

Что нельзя делать сегодня

Древние украинцы считали, что 18 января неудачно для трех домашних дел - рубки дров, ремонта и замены окон. Не стоит жалеть себя и думать о плохом, иначе так и случится. Также не подходит сегодня праздник для свадьбы - брак не будет долговечным.

