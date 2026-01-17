'Не знаю, как вывожу': жена Павлика ужаснула сеть после блэкаута в Киеве (фото)

Супруга украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова рассказала о том, как переживает блэкаут и отключение отопления в Киеве из-за последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре.
На одном из опубликованных видео в Instagram Репяхова поделилась, что в один из дней у них в доме света не было около суток.
"Как такое выдержать, я не знаю. Вот представьте себе: у нас не было света уже где-то сутки, ночью дали на полчаса… У всех соседей сет есть, у нас света нет и не было уже Бог знает сколько… Я не знаю, как я то вывожу", - призналась блогерша.
Чуть позже Репяхова шокировала температурой в квартире, которую показал термометр после того, как электроснабжение возобновили, - 12 градусов.
"Без комментариев", - отметила она.
При этом Репяхова добавила, что держится и водит сына в садик, где, как она написала, теплее, чем дома.
Напомним, ранее украинская актриса Алеся Романова рассказала, как справляется без отопления в Киеве.