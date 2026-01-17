Россияне атаковали Запорожскую область, обесточен целый город, - ОВА

В результате атаки РФ возник пожар

В результате российской атаки по Запорожской области возник пожар в Запорожском районе. Город Вольнянск полностью обесточен.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров вечером 17 января. Он отметил, что котельные работают от генераторов.

"Централизованное водоснабжение также обеспечивается резервным питанием", – подчеркнул он.

Федоров добавил, что над восстановлением работают все соответствующие службы.

Стоит отметить, что температура в Вольнянске сейчас составляет -13°C.

Атаки РФ по Украине

17 января российские захватчики нанесли удар по Харькову. Враг атаковал объект энергетики в Индустриальном районе города. Мэр Игорь Терехов отметил, что речь идет о серьезных ударах по системе, которая обеспечивает город теплом и светом.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов позже сообщил, что враг атакует энергетику Харькова и области почти весь день. По его словам, повреждения действительно серьезные.

Между тем в Главном управлении разведки предупредили об угрозе ударов по подстанциям украинских АЭС. По данным разведчиков, враг провел разведку 10 таких объектов в 9 областях Украины. Отмечалось, что противник стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские украинцы полностью остались без света и тепла.

