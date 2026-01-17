Для чего США создали истребитель-паразит: аналитик рассказал, какое послание он несет

XF-85 "Гоблин" не был предназначен для посадки на взлетно-посадочную полосу. У самолета даже не было шасси.

Американский реактивный самолет XF-85 Goblin представлял собой "истребитель-паразит", созданный для размещения внутри бомбардировщиков B-29 и B-36 и запуска для их защиты на дальних дистанциях, когда истребителям сопровождения не хватало дальности полета.

Как пишет 19fortyfive, этот крошечный самолет, сбрасываемый с трапеции, предназначался для отражения атак, повторного присоединения к бомбардировщику и возвращения внутрь с помощью лебедки. В ходе испытаний на модифицированном B-29 запуски работали, но турбулентный воздушный поток делал возвращение опасным, вынуждая совершать посадки на брюхо.

Отмечается, что отсутствие шасси и ограниченная дальность полета сделали эту концепцию слишком сложной. После развития системы дозаправки в воздухе, потребность в Goblin исчезла, и программа была завершена.

Самолет XF-85 Goblin или "Паразитный истребитель"

"Главный" бомбардировщик B-29/B-36 должен был нести XF-85 внутри бомбоотсека, и если бомбардировочная формация подвергалась атаке вражеских истребителей, Goblin спускался на трапеции и отпускался для борьбы с атакующими.

После нейтрализации вражеских истребителей Goblin должен был вернуться к массивному B-36, прикрепиться к трапеции, чтобы его подняли обратно в бомбоотсек.

В 40-х годах летчики-испытатели успешно запускали XF-85, но турбулентность воздуха под B-29 затрудняла и делала опасным возвращение на базу. Примерно половина полетов на "Гоблине" заканчивалась аварийной посадкой на землю после того, как лётчик-испытатель не мог зацепиться за B-29.

Зачем был разработан X-85 "Гоблин"

На момент его разработки Вторая мировая война подходила к концу, а холодная война набирала обороты. Массивный 10-моторный (четыре реактивных и шесть турбовинтовых) B-36 "Миротворец" мог летать в Москву и обратно с баз в Англии, но без защиты он был бы легкой мишенью для советских истребителей.

Предполагалось взять с собой небольшие истребители и использовать их для защиты уязвимых бомбардировщиков в случае необходимости.

Ранние реактивные истребители той эпохи имели очень малую дальность полета и не могли сопровождать бомбардировщики к целям и обратно, поэтому альтернативой было включение истребительного сопровождения в бомбардировочный строй. Таким образом ВВС создавали собственный авианосец.

XF-85 Goblin был очень маленьким - 4,5 м в длину и имел размах крыльев 6,4 м. Короткие, маленькие крылья были спроектированы таким образом, чтобы складываться вертикально и помещаться в бомбоотсек B-36. Goblin весил всего 2 т.

Короткий Goblin имел малую дальность полета и продолжительность полета всего час и 20минут . Но, будучи оснащенным турбореактивным двигателем, он развивал максимальную скорость 1046 км/ч. Крейсерская скорость "Гоблина" составляла 362,1 км/ч.

"Гоблин" был вооружен четырьмя пулеметами M2 50 калибра.

Несмотря на свои небольшие размеры, "Гоблин" имел катапультное кресло для пилотов на случай чрезвычайной ситуации или если его собьют. Хвостовое оперение напоминало "заячьи уши" и имело пятигранную конфигурацию.

XF-85 "Гоблин" не был предназначен для посадки на взлетно-посадочную полосу. У самолета даже не было шасси. Единственный способ вернуться – это прикрепиться к бомбардировщику с помощью трапеции.

В передней части фюзеляжа самолета был крюк, и (теоретически) предполагалось, что он зацепит трапецию под бомбардировщиком, прикрепится к нему, а затем будет подтянут обратно к бомбардировщику.

Половина испытательных полетов закончилась тем, что пилоты не смогли снова закрепиться на трапеции из-за турбулентности под бомбардировщиками B-29 и были вынуждены совершить аварийную посадку.

Ни один XF-85 так и не был запущен или перенесен на B-36. Программа завершилась в конце 1949 года, когда ВВС разработали систему дозаправки в воздухе обычных истребителей, которая показала большие перспективы а проект XF-85 был отменен.

