В Киеве не будут отключать электроэнергию домам, в которых нет отопления

Таких домов на данный момент остается 102. 46 из них не имеют тепла из-за российского обстрела.

В Киеве не будут отключать электроэнергию в домах, в которых нет тепла. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

"В домах, где тепло еще не восстановили, электроснабжение отключать не будут", – уточнил он.

Он отметил, что в настоящее время в Киеве аварийные работы по возврату тепла проводятся в 102 жилых домах. Из них 46 многоэтажек не имеют тепла после массированной атаки 9 января. А 56 домов – из-за локальных аварий, вызванных сильными морозами и изношенными внутренними сетями.

Самая сложная ситуация – в Голосеевском районе, также продолжаются работы в Шевченковском.

"Дома постепенно разогревают, запуск отопления происходит под постоянным сопровождением специалистов, чтобы избежать повторных аварий", – сообщил он.

По словам Кулебы, сейчас в Киеве работают 16 бригад. Примерно в половине домов тепло должны восстановить уже сегодня, остальные – в ближайшее время.

Напомним, что некоторые многоквартирные дома в Киеве подключили к генераторам. Кроме того, в столицу планируют направить дополнительные ремонтные бригады из других регионов, от Укрзализныци и Минвосстановления.

Эксперты считают, что в некоторых домах, в которых из-за отсутствия отопления в сильный мороз лопнули трубы, тепла не будет до весны. Таких домов в Киеве от 50 до 100.

