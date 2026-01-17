Православный праздник сегодня в народе знают как Ломонос - в это время обычно стоят лютые морозы.

18 января по новому стилю православная Украина вспоминает святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Рассказываем о том, какие традиции и приметы связаны с этим днем, что не следует делать, а также какой сегодня праздник церковный по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

18 января в Украине православные чтят память Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских (по староцерковному стилю святых будут вспоминать 31 января).

Афанасий Великий - один из отцов Церкви. Он родился в 297 году в Александрии, с детства изучал Священное Писание. По одной из легенд, как-то он вместе с другими мальчишками играл на берегу моря и в ходе игры крестил друзей-язычников, повторяя слова, услышанные в церкви. За этим из окна наблюдал патриарх Александр – он, после того, как побеседовал с детьми и их родителями, признал крещение действительным.

Афанасий вырос и стал священником. Он принимал участие в Первом Вселенском Соборе, где выступил против ереси Ария. Позже Афанасия избрали на Александрийскую кафедру, и он управлял церковью 47 лет, страдая от гонений ариан. До наших дней дошли его сочинения и комментарии к Священному Писанию, а также жития святых, в том числе и преподобного Антония Великого.

***

Святитель Кирилл - известный богослов. Он родился во второй половине IV века в Египте в знатной христианской семье. Дядя его был архиепископом Александрии и обучал его. Также Кирилл был родственником Афанасия Великого. В 412 году Кирилл занял Александрийскую кафедру и стал одним из самых влиятельных духовных и политических лидеров города - активно боролся с ересью, закрывал еретические храмы, а также вел борьбу с иудейскими общинами.

***

Также в этот день по новому церковному стилю вспоминают преподобного Маркиана Кирского.

Праздник сегодня церковный в старом календаре

18 января по старому стилю - навечерие Крещения Господня (Богоявленский, или Крещенский сочельник). Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и о традициях этого дня.

Что попросить в молитвах, чего нельзя делать сегодня и обычаи дня

В молитвах к святым Афанасию и Кириллу просят простить грехи, уберечь здоровье и помочь в житейских трудностях, а также дать терпения и сил вынести все испытания. Также молятся о мудрости и правильном выборе жизненного пути.

В народе праздник называют Ломонос - из-за суровых морозов, которые наступают в это время, и "ломили" нос и щеки. "Мороз за нос ленивых хватает, а перед проворными шапку снимает", - говорят в народе, замечая, что в холод нужно больше двигаться.

Сегодняшний день лучше провести в кругу семьи, избегая шума и суеты. В старину в это время старались всячески защитить дом от нечистой силы, которая, по поверью, в это время активизировалась после Святок и воровала тепло - для этого клали веточку чертополоха на порог, а также заговаривали печные трубы, посыпали в них золу.

"Зазывали" тепло в дом через печь и огонь, печь топили особенно рано и приговаривали: "Как огонь разгорается, так бы и тепло в дом входило". Чтобы умилостивить холод, на пороге дома оставляли хлеб или кашу и говорили: "Мороз, Мороз, иди кутю есть, а к нам в дом - не ходи"

В доме также делали обереги от "лютого холоду" - мелом ставили кресты на дверях и окнах, окропляли дом освященной водой.

В церковный праздник сегодня, как и другой день, церковь порицает злость, ненависть, зависть и лень. Нельзя желать зла, мстить, отказывать в помощи, ругаться, сквернословить, осуждать или сплетничать.

День считается неблагоприятным для таких начинаний:

нельзя сегодня переезжать в новый дом;

не следует крестить детей;

не стоит идти лечить зубы.

Также наши предки старались меньше спать, чтобы не "проспать счастье".

Погодные приметы 18 января - что ожидать в ближайшее время

По приметам дня судят, какой будет погода в эти дни, а также будущий урожай:

с утра снег пошел - к потеплению и хорошему урожаю хлеба и гречки;

если на земле почти нет снега - будет мало ягод и грибов;

вьюга разыгралась - весна припозднится;

закат без облаков - морозы продержатся еще несколько дней;

снег трещит под ногами от мороза - летом будет много пшеницы.

Холодная и промерзшая земля считается залогом будущего богатого урожая.

