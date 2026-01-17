С дня на день: нардеп Костенко о новых ударах россиян по объектам энергетики

Нардеп отметил, что россияне готовы нанести удар, но все зависит от их намерений, а намерения - это ближайшее время.

Российские оккупанты могут устроить массированную воздушную атаку на объекты энергетики в ближайшее время.

С таким предупреждением выступил полковник СБУ, народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Эспрессо. Он отметил, что РФ терроризирует Украину, используя морозную погоду.

"Мы знаем, что враг готов, все зависит от его намерений, а намерение - ближайшее время, поэтому это может произойти и сегодня, и завтра. Соответственно, нужно быть в готовности все время", - отметил он.

Костенко добавил, что гарантированно сказать, что россияне нанесут удар именно сегодня вечером, нельзя, но и исключать этого нельзя.

Новые удары по энергетике

14 января мониторы сообщали, что россияне активно готовят удар по Киеву. Аналитики отмечали, что об этом говорит то, что такой активной разведки над столицей давно не было. Мониторинговые каналы отметили, что россияне могут задействовать для удара до 800 воздушных целей. В частности, зафиксировано, что основные пусковые площадки для "Шахедов" активны.

А сегодня ГУР предупредило, что РФ изучает варианты нанесения ударов по подстанциям передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских атомных электростанций. Разведчики детализировали, что по состоянию на середину января россияне провели разведку 10 объектов критической энергетической инфраструктуры в 9 областях Украины.

