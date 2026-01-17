Рассказываем, что значит сказать кому-то "Скатертью дорога", и можно ли эту фразу дословно перевести на украинский язык.

Фразеологизм "Скатертью дорога" знаком многим, но мало кто задумывается о его происхождении и значении. От положительного пожелания гладкой дороги до иронического или саркастического "Исчезни с глаз" - это выражение имеет интересную историю и тонкие нюансы. Мы спросили у языковеда, откуда взялось и как понимают сегодня выражение "Скатертью дорога", синонимы этой фразы и какие украинские аналоги помогут передать нужный смысл.

Скатертью дорога - значение фразеологизма

По словам филолога Юлии Костюк, выражение "Скатертью дорога" возникло из метафоры - скатерть, расстеленная на поверхности, делает ее ровной. Отсюда и образ дороги как ровного полотна.

Когда люди представляют жизненный или буквальный путь, они желают другому, чтобы он был гладким - без препятствий и трудностей. Именно так подобные выражения появились и в украинском, и в русском языках, хотя между ними есть различия.

В частности, "Словарь украинского языка в 20 томах" фиксирует выражение "Дорога стелиться", которое означает, что обстоятельства складываются благоприятно, а путь является легким. "Мы видим здесь довольно похожую логику. Сначала это понятие употреблялось в положительном значении, скорее, как пожелание, а впоследствии на его основе сформировался и отрицательный оттенок", - говорит языковед.

Юлия Костюк объясняет, что в языке довольно часто случается, что на основе уже имеющегося значения формируется новое. Вероятно, и это выражение могло начать употребляться иронически или саркастически, и со временем, в частности, в русском языке, жестко закрепилось в негативном смысле - как пожелание уйти, исчезнуть из виду. В украинском языке это негативное значение не закрепилось во фразеологизме.

Скатертью дорога - что ответить и как перевести на украинский

Часто интересуются: имеет ли это пожелание (скатертью дорога) продолжение? По словам языковеда, в украинском языке такого точно нет. Как, собственно, нет и ответа на эту фразу - как, к примеру, в ситуации, когда на "Будьте здоровы" отвечают "Спасибо".

Как отмечает лингвист, украинские словари до конца 1990-х годов фиксировали фразеологизм "Скатертю дорога" или "Скатертиною дорога". Однако уже в словаре фразеологизмов 2003 года это выражение было исключено, на что, скорее всего, были предпосылки.

Я обратилась к языковой практике и проверила употребление в языковом корпусе ГРАК. Результат показателен: фраза зафиксирована только в около 30 примерах, тогда как действительно распространенные фразеологизмы обычно имеют от 200 до 500 употреблений. Это свидетельствует о его нечастом использовании в украинском языке. В положительном значении есть два примера. Первый у Нечуя-Левицкого: "На ганку ще випили, щоб дорога стелилася скатертю". То есть, это положительное значение, потому что речь идет о прощании друзей. Второй пример из газеты "Діло", которая выходила во Львове в 1916 году, из короткой записки от пленных украинцев сечевым стрельцам, которые желали: "Скатертю вам дорога, аж до Золотоверхого Києва". То есть, фактически желали победы в военных действиях.

Вместе с тем, негативные контексты со значением "Исчезни из глаз" тоже встречаются, но их немного - всего три-четыре примера. Все они происходят из произведений советского периода, причем часть текстов является переводами. Это дает основания предполагать влияние русского языка и употребление фразы как "кальки".

Вероятно, именно из-за появления у отдельных писателей это выражение на некоторое время попало в словари. Однако впоследствии языковеды заметили, что реальная языковая практика не подтверждает его органичности для украинского языка, поэтому фразеологизм из словарей удалили.

Выражение "Скатертью дорога" в положительном смысле легко заменить естественными украинскими эквивалентами:

щасливої дороги;

нехай щастить;

з Богом.

Их употребляют в зависимости от ситуации и стиля общения.

Если же использовать украинские выражения с негативным оттенком, то все зависит от контекста: говорите ли вы это кому-то в глаза, или рассказываете о какой-то ситуации. Можно сказать: "Баба з воза - кобилі легше". Если это какая-то прямая коммуникация, то тогда: "Западися, щезни, згинь з очей", - объясняет филолог.

Все зависит от эмоциональной окраски, с которой это произносится. В зависимости от настроения выражение может приобретать разговорные формы типа "Хай тебе качка копне", "Згинь, нечиста сило", "Бери ноги в руки" или просто "Дуй звідси". Если же вы хотите максимальной экспрессии, можете прибегнуть к грубоватым формам, вроде "Здрисни".

Ранее мы также рассказывали, как сказать не судьба на украинском - что об этом говорит языковед.

справка Юлия Костюк языковед Доктор философии по филологии, преподаватель украинского языка и славистики Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка. Активная участница международных образовательных и грантовых проектов, член Совета молодых ученых при МОН Украины, переводчица и проектный менеджер.

