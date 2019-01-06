В Киеве приземлился самолет с Томосом: его кортежем доставят в Софийский собор – СМИ

Томос продемонстрируют завтра во время литургии в Софийском соборе.

Вечером в воскресенье, 6 января, в Киеве приземлился самолет с Томосом об автокефалии Православной церкви Украины.

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Об этом сообщает корреспондент "Прямого".

"Нам достоверно известно, что Томос уже в Украине. Его кортежем доставят в Софию", - сообщила корреспондент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 января, в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. В Томосе говорится, что Вселенский патриархат признает в пределах политически сформированной территории Украины канонически автокефальной, самоуправляемую православную церковь.

Томос продемонстрируют завтра во время литургии в Софийском соборе.